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Із бюджету Луцька дадуть 40 тисяч на кастинг «Ліги сміху»

Із бюджету Луцька дадуть 40 тисяч на кастинг «Ліги сміху»
У бюджеті Луцька заклали 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху».

Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат Андрій Лучик зауважив, що у бюджеті передбачають 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху» в Луцьку, тож він поцікавився, хто запропонував таку ідею. Як повідомив мер Ігор Поліщук, відповідна пропозиція надійшла від департаменту сім’ї, молоді та спорту.

«Ліга сміху» - комерційний проєкт. Я сумніваюся, що громаді треба підтримувати такого роду заходи, хоча в них немає нічого поганого», - відзначив Лучик.

Спочатку обранець громади запропонував спрямувати ці гроші на відновлення скульптур Миколи Голованя, які понищили вандали, згодом – узагалі виключити видатки з бюджету. Утім, як зазначив Микола Федік, регламент передбачає, що зміни до бюджету спочатку повинна розглядати «бюджетна» комісія.


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Теги: Ліга сміху, кастинг, бюджет
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