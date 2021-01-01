Із бюджету Луцька дадуть 40 тисяч на кастинг «Ліги сміху»

У бюджеті Луцька заклали 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху».Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.Депутатзауважив, що у бюджеті передбачають 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху» в Луцьку, тож він поцікавився, хто запропонував таку ідею. Як повідомив мер, відповідна пропозиція надійшла від департаменту сім’ї, молоді та спорту.«Ліга сміху» - комерційний проєкт. Я сумніваюся, що громаді треба підтримувати такого роду заходи, хоча в них немає нічого поганого», - відзначив Лучик.Спочатку обранець громади запропонував спрямувати ці гроші на відновлення скульптур, які понищили вандали, згодом – узагалі виключити видатки з бюджету. Утім, як зазначив, регламент передбачає, що зміни до бюджету спочатку повинна розглядати «бюджетна» комісія.