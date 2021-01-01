Із бюджету Луцька дадуть 40 тисяч на кастинг «Ліги сміху»
Сьогодні, 11:03
У бюджеті Луцька заклали 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху».
Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Лучик зауважив, що у бюджеті передбачають 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху» в Луцьку, тож він поцікавився, хто запропонував таку ідею. Як повідомив мер Ігор Поліщук, відповідна пропозиція надійшла від департаменту сім’ї, молоді та спорту.
«Ліга сміху» - комерційний проєкт. Я сумніваюся, що громаді треба підтримувати такого роду заходи, хоча в них немає нічого поганого», - відзначив Лучик.
Спочатку обранець громади запропонував спрямувати ці гроші на відновлення скульптур Миколи Голованя, які понищили вандали, згодом – узагалі виключити видатки з бюджету. Утім, як зазначив Микола Федік, регламент передбачає, що зміни до бюджету спочатку повинна розглядати «бюджетна» комісія.
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Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Лучик зауважив, що у бюджеті передбачають 40 тисяч гривень на проведення кастингу «Ліги сміху» в Луцьку, тож він поцікавився, хто запропонував таку ідею. Як повідомив мер Ігор Поліщук, відповідна пропозиція надійшла від департаменту сім’ї, молоді та спорту.
«Ліга сміху» - комерційний проєкт. Я сумніваюся, що громаді треба підтримувати такого роду заходи, хоча в них немає нічого поганого», - відзначив Лучик.
Спочатку обранець громади запропонував спрямувати ці гроші на відновлення скульптур Миколи Голованя, які понищили вандали, згодом – узагалі виключити видатки з бюджету. Утім, як зазначив Микола Федік, регламент передбачає, що зміни до бюджету спочатку повинна розглядати «бюджетна» комісія.
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