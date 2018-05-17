Директор «Луцьких ринків» має 20 земельних ділянок, три авто і понад 2 мільйони готівкою

Ігор Корольчук торік заробив 255 207 гривень на посаді та 773 319 гривень отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.



Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



У власності Ігоря Корольчука - будинок у селі Мельники Шацького району на 102,2 кв. м, земля на 0,07 га, будинок на 37,8 кв. м, земля на 0,25 га, на 0,4821 га, 0,1058 га у Грушвиці Першій Рівненської області, на 2 га - у Завітному, на 0,08 га - у Шацьку, 0,063 га, 0,06 га - у Миндальному, що в Криму, на 0,1583 га, на 0,1631 га, на 0,2 га, на 0,2484 га, на 0,1026 га, на 0,2438 га, на 0,2 га, 0,1592 га, 0,1026 га, 0,1033 га - у Рованцях, на 0,1857 га - у Зміїнці, на 0,25 га - у Борохові. Також володіє директор "Луцьких ринків" будинком площею 91,8 кв. м у Луцьку, будинком у Зміїнці на 459 кв. м, кімнатою у Рівному на 28,2 кв. м. У серпні 2020 року Корольчук придбав ще одну квартиру у Луцьку площею 58,5 кв. м.



Його дружина Ірина має кімнату в Рівному на 26,1 кв. м, офісом у Луцьку на 238,6 кв. м, квартиру в Луцьку на 64,3 кв. м. Окрім того, у власності жінки - недобудований офіс в Луцьку на 149,4 кв. м.



В автопарку директора КП "Луцькі ринки" - три легковики: Renault Trafic 2007 року випуску, Mercedes-Benz 2007 року за 462 000 гривень. У жовтні 2020 року Корольчук купив Lincoln MKX 2017 року випуску за 443 200 гривень.



За рік Ігор Корольчук заробив 255 207 гривень у КП "Луцькі ринки", тобто приблизно 21 тисячу в місяць, 773 319 гривень - як підприємець, 2755 гривень - зарплати за сумісництвом. Ірина Корольчук заробила як підприємиця 277619 гривень, отримала 11020 гривень у ТзОВ "Кафе Гриль" та 20 635 гривень - на відшкодування ліків від департаменту соцполітики.



Готівкою тримає директор "Луцьких ринків" 69000 доларів та 400000 гривень, тобто загалом приблизно 2,3 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП "Луцькі ринки"торік заробив 255 207 гривень на посаді та 773 319 гривень отримав від зайняття підприємницькою діяльністю.Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК У власності Ігоря Корольчука - будинок у селі Мельники Шацького району на 102,2 кв. м, земля на 0,07 га, будинок на 37,8 кв. м, земля на 0,25 га, на 0,4821 га, 0,1058 га у Грушвиці Першій Рівненської області, на 2 га - у Завітному, на 0,08 га - у Шацьку, 0,063 га, 0,06 га - у Миндальному, що в Криму, на 0,1583 га, на 0,1631 га, на 0,2 га, на 0,2484 га, на 0,1026 га, на 0,2438 га, на 0,2 га, 0,1592 га, 0,1026 га, 0,1033 га - у Рованцях, на 0,1857 га - у Зміїнці, на 0,25 га - у Борохові. Також володіє директор "Луцьких ринків" будинком площею 91,8 кв. м у Луцьку, будинком у Зміїнці на 459 кв. м, кімнатою у Рівному на 28,2 кв. м. У серпні 2020 року Корольчук придбав ще одну квартиру у Луцьку площею 58,5 кв. м.Його дружинамає кімнату в Рівному на 26,1 кв. м, офісом у Луцьку на 238,6 кв. м, квартиру в Луцьку на 64,3 кв. м. Окрім того, у власності жінки - недобудований офіс в Луцьку на 149,4 кв. м.В автопарку директора КП "Луцькі ринки" - три легковики: Renault Trafic 2007 року випуску, Mercedes-Benz 2007 року за 462 000 гривень. У жовтні 2020 року Корольчук купив Lincoln MKX 2017 року випуску за 443 200 гривень.За рік Ігор Корольчук заробив 255 207 гривень у КП "Луцькі ринки", тобто приблизно 21 тисячу в місяць, 773 319 гривень - як підприємець, 2755 гривень - зарплати за сумісництвом. Ірина Корольчук заробила як підприємиця 277619 гривень, отримала 11020 гривень у ТзОВ "Кафе Гриль" та 20 635 гривень - на відшкодування ліків від департаменту соцполітики.Готівкою тримає директор "Луцьких ринків" 69000 доларів та 400000 гривень, тобто загалом приблизно 2,3 мільйона гривень.

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