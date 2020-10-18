Випала з вікна у «коронавірусному» шпиталі: у Луцьку загинула жінка
Сьогодні, 11:13
У Луцьку жінка випала з вікна 4-го поверху і загинула.
Стався інцидент у пологовому будинку, де облаштований шпиталь для хворих на коронавірус. Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інцидент стався зранку у четвер, 25 березня. На місце виїжджала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин події.
Як повідомили у поліції, загиблій - 81 рік, вона - жителька Луцька.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
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Стався інцидент у пологовому будинку, де облаштований шпиталь для хворих на коронавірус. Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інцидент стався зранку у четвер, 25 березня. На місце виїжджала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин події.
Як повідомили у поліції, загиблій - 81 рік, вона - жителька Луцька.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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