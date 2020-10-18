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Випала з вікна у «коронавірусному» шпиталі: у Луцьку загинула жінка

Випала з вікна у «коронавірусному» шпиталі: у Луцьку загинула жінка
У Луцьку жінка випала з вікна 4-го поверху і загинула.

Стався інцидент у пологовому будинку, де облаштований шпиталь для хворих на коронавірус. Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Інцидент стався зранку у четвер, 25 березня. На місце виїжджала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин події.

Як повідомили у поліції, загиблій - 81 рік, вона - жителька Луцька.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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Теги: шпиталь, пологовий, смерть, Луцьк
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