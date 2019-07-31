У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО

17-18 квітня 2021 року у Луцьку відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо за призи ЗМСУ Машуренка Р.О. У змаганнях взяли участь 26 команд з 14 регіонів України, у кількості - 202 учасники.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Спортсмени Волині показали високі результати, здобувши низку медалей.У підсумку змагань, переможцями та призерами стали такі спортсмени:3 місце -у ваговій категорії 55 кг;1 місце -у ваговій категорії 73 кг;3 місце -у ваговій категорії +100 кг;3 місце -у ваговій категорії +100 кг.3 місце -у ваговій категорії 48 кг;2 місце -у ваговій категорії 52 кг;3 місце -у ваговій категорії 52 кг;3 місце –у ваговій категорії 52 кг;2 місце –у ваговій категорії 63 кг;2 місце –у ваговій категорії 70 кг;3 місце –у ваговій категорії 70 кг.1 місце -у ваговій категорії + 78.