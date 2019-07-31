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У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО

У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО
17-18 квітня 2021 року у Луцьку відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо за призи ЗМСУ Машуренка Р.О. У змаганнях взяли участь 26 команд з 14 регіонів України, у кількості - 202 учасники.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Спортсмени Волині показали високі результати, здобувши низку медалей.

У підсумку змагань, переможцями та призерами стали такі спортсмени:
3 місце - Огнівець Роман у ваговій категорії 55 кг;
1 місце - Корчмелюк Станіслав у ваговій категорії 73 кг;
3 місце - Саць Денис у ваговій категорії +100 кг;
3 місце - Кирилов Олександр у ваговій категорії +100 кг.
3 місце - Янкович Ірина у ваговій категорії 48 кг;
2 місце - Кужель Катерина у ваговій категорії 52 кг;
3 місце - Плотнікова Марія у ваговій категорії 52 кг;
3 місце – Верхломчук Анна у ваговій категорії 52 кг;
2 місце – Ляшук Дарина у ваговій категорії 63 кг;
2 місце – Приходько Карина у ваговій категорії 70 кг;
3 місце – Шліхта Юлія у ваговій категорії 70 кг.
1 місце - Бельська Євгенія у ваговій категорії + 78.

У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО
У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО
У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО
У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо: назвали переможців. ФОТО

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Теги: спорт, дзюдо, Луцьк, переможці
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