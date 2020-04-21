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Луцьк прикрашають до Великодня новими арт-об’єктами

Луцьк прикрашають до Великодня новими арт-об’єктами
У Луцьку почали встановлювати писанки та інші мистецькі вироби, що прикрашатимуть центр міста на великодні свята.

Про це розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів.

До Вербної неділі планують інсталювати три десятки арт-об’єктів. Вони будуть розташовані на Театральному майдані, вулицях Лесі Українки та Богдана Хмельницького. Їх створили митці з Луцької художньої школи.

Сьогодні робітники закріпили писанки на центральній площі Луцька.
Луцьк прикрашають до Великодня новими арт-об’єктами

"Пішохідна вулиця Лесі Українки матиме назву "Весняна". Там оселяться весняні птахи й інші декоративні рослини, дерева. А на Театральному майдані буде цікавий арт-об’єкт, сонячний, який в вечірню пору буде підсвічуватися", — розповіла Тетяна Гнатів.

В скверику біля міської ради буде також встановлений арт-об’єкт. Цього року в парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки також буде експонуватися галерея просто неба – унікальні писанки родини Косачів "Сонячна колекція".
Луцьк прикрашають до Великодня новими арт-об’єктами

Зі слів директорки міського департаменту культури на виготовлення й монтаж з міського бюджету витратили майже 50 тисяч гривень.

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Теги: Великдень, арт-об’єкт, прикраси, Луцьк
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