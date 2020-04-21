Луцьк прикрашають до Великодня новими арт-об’єктами





Про це розповіла Тетяна Гнатів.



До Вербної неділі планують інсталювати три десятки арт-об’єктів. Вони будуть розташовані на Театральному майдані, вулицях Лесі Українки та Богдана Хмельницького. Їх створили митці з Луцької художньої школи.



Сьогодні робітники закріпили писанки на центральній площі Луцька.



"Пішохідна вулиця Лесі Українки матиме назву "Весняна". Там оселяться весняні птахи й інші декоративні рослини, дерева. А на Театральному майдані буде цікавий арт-об’єкт, сонячний, який в вечірню пору буде підсвічуватися", — розповіла Тетяна Гнатів.



В скверику біля міської ради буде також встановлений арт-об’єкт. Цього року в парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки також буде експонуватися галерея просто неба – унікальні писанки родини Косачів "Сонячна колекція".



Зі слів директорки міського департаменту культури на виготовлення й монтаж з міського бюджету витратили майже 50 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку почали встановлювати писанки та інші мистецькі вироби, що прикрашатимуть центр міста на великодні свята.Про це розповіла Суспільному директорка міського департаменту культуриДо Вербної неділі планують інсталювати три десятки арт-об’єктів. Вони будуть розташовані на Театральному майдані, вулицях Лесі Українки та Богдана Хмельницького. Їх створили митці з Луцької художньої школи.Сьогодні робітники закріпили писанки на центральній площі Луцька."Пішохідна вулиця Лесі Українки матиме назву "Весняна". Там оселяться весняні птахи й інші декоративні рослини, дерева. А на Театральному майдані буде цікавий арт-об’єкт, сонячний, який в вечірню пору буде підсвічуватися", — розповіла Тетяна Гнатів.В скверику біля міської ради буде також встановлений арт-об’єкт. Цього року в парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки також буде експонуватися галерея просто неба – унікальні писанки родини Косачів "Сонячна колекція".Зі слів директорки міського департаменту культури на виготовлення й монтаж з міського бюджету витратили майже 50 тисяч гривень.

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