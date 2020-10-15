«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги





Про це йдеться у відповідному



Так, підприємство шукає колекторські агентства задля стягнення 7 369 220,68 гривень боргу. Йдеться про більше 1500 боржників, що мають термін заборгованості понад 36 місяців.



Збір коштів за договором має бути не менше 4 % протягом перших трьох місяців від загальної суми боргу. Ці послуги переможець торгів повинен надати до 1 грудня 2021 року.



Очікувана вартість закупівлі – 884 тисячі гривень.





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