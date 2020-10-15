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«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги

«Луцьктепло» найме колекторів, щоб «вибити» мільйонні борги
ДКП «Луцьктепло» шукає агентства щодо стягнення заборгованості зі споживачів (фізичних осіб).

Про це йдеться у відповідному тендері, оголошеному на платформі ProZorro.

Так, підприємство шукає колекторські агентства задля стягнення 7 369 220,68 гривень боргу. Йдеться про більше 1500 боржників, що мають термін заборгованості понад 36 місяців.

Збір коштів за договором має бути не менше 4 % протягом перших трьох місяців від загальної суми боргу. Ці послуги переможець торгів повинен надати до 1 грудня 2021 року.

Очікувана вартість закупівлі – 884 тисячі гривень.


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Теги: борги, колектори, Луцьктепло
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Коментарі 1
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Менеджмент собі нехай нормальний наймуть і дармоїдів поскорочують, от тоді знизиться захмарна вартість послуг і щезнуть борги... А колекторів їхніх ми бачили на каркализі.
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