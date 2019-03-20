У Луцькому зоопарку побудують нові вольєри





Про це йдеться на платформі



Згідно з документацією, з-поміж іншого, переможець торгів має улаштувати основу під фундамент, установити елементи каркасу з брусів, здійснити монтаж покрiвельного покриття з металопрофілю, улаштувати гідроізоляцію, утеплити покриття, втановити металопластикові вікна.



Виконати роботи мають до 20 серпня 2021 року. Очікувана вартість закупівлі - 292 227 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Луцького зоопарку побудують нові вольєри із зимовим приміщенням для приматів.Про це йдеться на платформі ProZorro Згідно з документацією, з-поміж іншого, переможець торгів має улаштувати основу під фундамент, установити елементи каркасу з брусів, здійснити монтаж покрiвельного покриття з металопрофілю, улаштувати гідроізоляцію, утеплити покриття, втановити металопластикові вікна.Виконати роботи мають до 20 серпня 2021 року. Очікувана вартість закупівлі - 292 227 гривень.

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