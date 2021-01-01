Лучанка видала свою першу книгу – захопливе фентезі для дітей

Лучанкавидала свою першу книгу - «ЕФЛЕЙТИ. Долина озера Етерна». Це - дитяче фентезі для категорії 10+ років, яке жінка дописала будучи вагітною.Катерина Лазірко закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, однак доля розпорядилася так, що жінка пропрацювала юристом лише пів року, адже пішла у затяжний декрет. Нині вона виховує двох донечок, яким 3 роки та 6 місяців.За словами Катерина Лазірко, «ЕФЛЕЙТИ. Долина озеро Етерна» вона почала писати ще 5 років тому, проте через навчання, роботу та нестачу вільного часу все зупинилось лише на першому розділі."Думка та ідеї стосовно твору не полишали мене, весь час крутились в голові персонажі та сюжети", - зізналася письменниця.Дописати омріяну книгу Катерині Лазірко вдалося під час другої вагітності. Вона навіть подала твір на літературний конкурс відомого видавництва, але, на жаль, перемогу не здобула. Утім, отримала схвальні відгуки стосовно та поради. Після цього рукописом зацікавились інші дитячі видавництва.«ЕФЛЕЙТИ. Долина озеро Етерна» - це гармонійне поєднання естетики і смислів, цікавий, динамічний твір, з нетрадиційними ходами. Вікова авдиторія може зацікавитися пригодницьким сюжетом, чудесними перевтіленнями героїв, місією порятунку світу Етерни.Цікавий авторський задум про народ муз, які відповідають за талановитих дітей, оригінальний сюжет про чарівне озеро з кристалами, народ Мудреців. Книжка написана з художньою, навіть імпресіоністичною легкістю у вимальовуванні персонажів та подій. Виховує естетичні та духовні цінності - від дружби, вірності, відданості й самозречення, аж до розвитку талантів.І ось в травні рукопис перетворився на книгу, якуУ кінці травня «ЕФЛЕЙТИ. Долина озеро Етерна» можна буде знайти на полицях українських мережевих книжкових магазинів.