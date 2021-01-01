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У центральному парку Луцька будують туалет: коли він запрацює

У центральному парку Луцька будують туалет: коли він запрацює
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки почали споруджувати громадську вбиральню.

Про це під час традиційних щотижневих онлайн-підсумків повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, туалет споруджують поблизу кафе «Луцька Венеція». Таку локацію обрали з двох причин: перша – рівновіддаленість від усіх куточків парку, друга –рівновіддаленість цієї локації від наявних мереж – водогону і каналізації.

Максимум до 1 серпня обіцяють завершити роботи зі спорудження вбиральні. Але і підрядник, і міська рада сподіваються, що вдасться зробити це швидше.

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Теги: Луцьк, центральний парк, вбиральня
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Коментарі 1
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Новостной уровень потрясающий.
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