У центральному парку Луцька будують туалет: коли він запрацює
Сьогодні, 17:37
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки почали споруджувати громадську вбиральню.
Про це під час традиційних щотижневих онлайн-підсумків повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, туалет споруджують поблизу кафе «Луцька Венеція». Таку локацію обрали з двох причин: перша – рівновіддаленість від усіх куточків парку, друга –рівновіддаленість цієї локації від наявних мереж – водогону і каналізації.
Максимум до 1 серпня обіцяють завершити роботи зі спорудження вбиральні. Але і підрядник, і міська рада сподіваються, що вдасться зробити це швидше.
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Про це під час традиційних щотижневих онлайн-підсумків повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, туалет споруджують поблизу кафе «Луцька Венеція». Таку локацію обрали з двох причин: перша – рівновіддаленість від усіх куточків парку, друга –рівновіддаленість цієї локації від наявних мереж – водогону і каналізації.
Максимум до 1 серпня обіцяють завершити роботи зі спорудження вбиральні. Але і підрядник, і міська рада сподіваються, що вдасться зробити це швидше.
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Коментарі 1
Новостной уровень потрясающий.
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