У центральному парку Луцька будують туалет: коли він запрацює

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі УкраїнкиПро це під час традиційних щотижневих онлайн-підсумків повідомив Луцький міський головаЗа його словами, туалет споруджують поблизу кафе «Луцька Венеція». Таку локацію обрали з двох причин: перша – рівновіддаленість від усіх куточків парку, друга –рівновіддаленість цієї локації від наявних мереж – водогону і каналізації.Максимум до 1 серпня обіцяють завершити роботи зі спорудження вбиральні. Але і підрядник, і міська рада сподіваються, що вдасться зробити це швидше.