Повідомили, коли в Центральному парку Луцька збудують громадську вбиральню
Сьогодні, 01:15
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки розпочали будувати громадську вбиральню.
Про це повідомив мер Ігор Поліщук у фейсбуці.
Будівництво розпочали біля кафе «Луцька Венеція». Ігор Поліщук розповів, що це місце вибрали із двох причин.
«Перша – рівна віддаленість з усіх інших куточків парку, щоб люди могли максимально швидко дістатися до цієї громадської вбиральні. Стара вбиральня, яка нині є аварійною, розміщена у кінці парку – це місце є незручним. Також місце обирали, врахувавши рівну віддаленість від мереж. Ліворуч від «Ротонди» простягається каналізація, а від центральної алеї – водогін. Це дозволить здійснити лише мінімальні земляні роботи», – розповів мер.
Підрядник пообіцяв всі роботи завершити до 1 серпня, але у Луцькраді сподіваються, що це буде набагато швидше.
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Про це повідомив мер Ігор Поліщук у фейсбуці.
Будівництво розпочали біля кафе «Луцька Венеція». Ігор Поліщук розповів, що це місце вибрали із двох причин.
«Перша – рівна віддаленість з усіх інших куточків парку, щоб люди могли максимально швидко дістатися до цієї громадської вбиральні. Стара вбиральня, яка нині є аварійною, розміщена у кінці парку – це місце є незручним. Також місце обирали, врахувавши рівну віддаленість від мереж. Ліворуч від «Ротонди» простягається каналізація, а від центральної алеї – водогін. Це дозволить здійснити лише мінімальні земляні роботи», – розповів мер.
Підрядник пообіцяв всі роботи завершити до 1 серпня, але у Луцькраді сподіваються, що це буде набагато швидше.
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