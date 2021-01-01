Повідомили, коли в Центральному парку Луцька збудують громадську вбиральню

У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки розпочали будувати громадську вбиральню.Про це повідомив мерБудівництво розпочали біля кафе «Луцька Венеція». Ігор Поліщук розповів, що це місце вибрали із двох причин.«Перша – рівна віддаленість з усіх інших куточків парку, щоб люди могли максимально швидко дістатися до цієї громадської вбиральні. Стара вбиральня, яка нині є аварійною, розміщена у кінці парку – це місце є незручним. Також місце обирали, врахувавши рівну віддаленість від мереж. Ліворуч від «Ротонди» простягається каналізація, а від центральної алеї – водогін. Це дозволить здійснити лише мінімальні земляні роботи», – розповів мер.Підрядник пообіцяв всі роботи завершити до 1 серпня, але у Луцькраді сподіваються, що це буде набагато швидше.