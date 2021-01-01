Відійшов у вічність інженер, один з авторів знаменитих автомобілів «Волинянка»

На 84-му році життя відійшов у вічність відомий волинський інженер, один із авторів розробок знаменитих «Волинянок»Про це повідомляє журналістБагато років він працював на Луцькому автозаводі головним технологом підприємства та на інших відповідальних посадах, викладав на кафедрі обробки металів тиском Луцького національного технічного університету.Костянтин Ураєв був талановитим інженером і організатором виробництва, прекрасним педагогом і наставником. Він виховав сина Дмитра, який працює на телеканалі «Аверс», дочку Олену.