Відійшов у вічність інженер, один з авторів знаменитих автомобілів «Волинянка»
Сьогодні, 05:16
На 84-му році життя відійшов у вічність відомий волинський інженер, один із авторів розробок знаменитих «Волинянок» Костянтин Ураєв.
Про це повідомляє журналіст Микола Якименко.
Багато років він працював на Луцькому автозаводі головним технологом підприємства та на інших відповідальних посадах, викладав на кафедрі обробки металів тиском Луцького національного технічного університету.
Костянтин Ураєв був талановитим інженером і організатором виробництва, прекрасним педагогом і наставником. Він виховав сина Дмитра, який працює на телеканалі «Аверс», дочку Олену.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє журналіст Микола Якименко.
Багато років він працював на Луцькому автозаводі головним технологом підприємства та на інших відповідальних посадах, викладав на кафедрі обробки металів тиском Луцького національного технічного університету.
Костянтин Ураєв був талановитим інженером і організатором виробництва, прекрасним педагогом і наставником. Він виховав сина Дмитра, який працює на телеканалі «Аверс», дочку Олену.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відійшов у вічність інженер, один з авторів знаменитих автомобілів «Волинянка»
Сьогодні, 05:16