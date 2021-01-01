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Хлопчик з Волині з рідкісною хворобою нарешті полетів до Індії на операцію: допомога досі потрібна

Хлопчик з Волині з рідкісною хворобою нарешті полетів до Індії на операцію: допомога досі потрібна
Завдяки небайдужим людям в Артемка Січковського з Турійська з'явився шанс на одужання: кошти на операцію в Індії назбирали, лишається оплатити трьохмісячне перебування хлопчика з батьками в цій країні.

Ми вже писали про збір коштів на лікування дворічного Артема Січковського. Багатодітна родина Січковських дуже вдячна всім, хто долучився до збору коштів.

Нагадаємо, що Артем важко хворіє і потребує термінової дороговартісної операції за кордоном. Хлопчик народився з дуже рідкісною патологією – синдром П’єра Робена. Дитина спить лише з трубкою і на кисневому концентраторі. Як розповіла мама хлопчика, Тетяна Січковська, виконати складну і життєво необхідну операцію погодилися лікарі в Нью-Делі (Індія).

Деякий час родина чекала поки Індія відкриє кордон. І ось 9 травня хлопчик з батькамии відлетів на лікування. Але знову ж не вистачає коштів для оплати гостьового будинку для перебування протягом З місяців перебігу лікування.

Тож родина звертається до всіх небайдужих за допомогою.

Приватбанк: 5168 7574 0537 3046 Тетяна Миколаївна Січковська

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Теги: Артем Січковський, допомога, операція в Індії, збір коштів
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