Хлопчик з Волині з рідкісною хворобою нарешті полетів до Індії на операцію: допомога досі потрібна

Завдяки небайдужим людям вз Турійська з'явився шанс на одужання: кошти на операцію в Індії назбирали, лишається оплатити трьохмісячне перебування хлопчика з батьками в цій країні.Ми вже писали. Багатодітна родина Січковських дуже вдячна всім, хто долучився до збору коштів.Нагадаємо, що Артем важко хворіє і потребує термінової дороговартісної операції за кордоном. Хлопчик народився з дуже рідкісною патологією – синдром П’єра Робена. Дитина спить лише з трубкою і на кисневому концентраторі. Як розповіла мама хлопчика,, виконати складну і життєво необхідну операцію погодилися лікарі в Нью-Делі (Індія).Деякий час родина чекала поки Індія відкриє кордон. І ось 9 травня хлопчик з батькамии відлетів на лікування. Але знову ж не вистачає коштів для оплати гостьового будинку для перебування протягом З місяців перебігу лікування.Тож родина звертається до всіх небайдужих за допомогою.Приватбанк: 5168 7574 0537 3046 Тетяна Миколаївна Січковська