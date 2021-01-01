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У центрі Луцька може з’явитися новий мурал

У центрі Луцька може з’явитися новий мурал
У Луцьку на проспекті Волі планують намалювати новий мурал.

Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що у місті працюють над демонтажем незаконних і старих бордів, зокрема й на головній вулиці Луцька – проспекті Волі.

За словами Ігоря Поліщука, на проспекті Волі, де знаходяться 3 рекламні борди, є ідея облаштувати мурал. Йдеться про будинок, на одному боці якого вже є мурал із зображенням тризуба.

«Тут теж організуємо конкурс серед художників і зробимо мурал, аби стіна прикрашала проспект Волі, а не відлякувала цими бордами і жахливим станом», - повідомив мер.

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Теги: Луцьк, мурал, проспект Волі
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