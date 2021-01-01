У центрі Луцька може з’явитися новий мурал
Сьогодні, 11:47
У Луцьку на проспекті Волі планують намалювати новий мурал.
Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що у місті працюють над демонтажем незаконних і старих бордів, зокрема й на головній вулиці Луцька – проспекті Волі.
За словами Ігоря Поліщука, на проспекті Волі, де знаходяться 3 рекламні борди, є ідея облаштувати мурал. Йдеться про будинок, на одному боці якого вже є мурал із зображенням тризуба.
«Тут теж організуємо конкурс серед художників і зробимо мурал, аби стіна прикрашала проспект Волі, а не відлякувала цими бордами і жахливим станом», - повідомив мер.
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Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський повідомив, що у місті працюють над демонтажем незаконних і старих бордів, зокрема й на головній вулиці Луцька – проспекті Волі.
За словами Ігоря Поліщука, на проспекті Волі, де знаходяться 3 рекламні борди, є ідея облаштувати мурал. Йдеться про будинок, на одному боці якого вже є мурал із зображенням тризуба.
«Тут теж організуємо конкурс серед художників і зробимо мурал, аби стіна прикрашала проспект Волі, а не відлякувала цими бордами і жахливим станом», - повідомив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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