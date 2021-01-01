У центрі Луцька може з’явитися новий мурал

У Луцьку на проспекті Волі планують намалювати новий мурал.Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор комунального підприємства «Луцькреклама»повідомив, що у місті працюють над демонтажем незаконних і старих бордів, зокрема й на головній вулиці Луцька – проспекті Волі.За словами, на проспекті Волі, де знаходяться 3 рекламні борди, є ідея облаштувати мурал. Йдеться про будинок, на одному боці якого вже є мурал із зображенням тризуба.«Тут теж організуємо конкурс серед художників і зробимо мурал, аби стіна прикрашала проспект Волі, а не відлякувала цими бордами і жахливим станом», - повідомив мер.