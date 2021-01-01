Зупинка колеса огляду у центральному парку Луцька: коли запрацює атракціон та чи отримали люди компенсацію
Сьогодні, 14:52
Прокоментували ситуацію, що склалася 23 травня у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де зупинилося колесо огляду з людьми.
Юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість конструкції чи безпеку експлуатації.
До слова, атракціону приблизно 40 років. Усі конструкції перевірили, дозвіл на експлуатацію отримали буквально місяць тому. До того ж, поточні ремонти здійснюють щосезону.
«Збилися буквально два зубці. Думаю, що у межах тижня колесу відремонтують, можливо, швидше. Усе залежить від наявності деталі. Сподіваюся, атракціон працюватиме вже у найближчі вихідні», - каже він.
За словами Павла Цапюка, колесо огляду зупиняється не вперше, адже часом зникає електроенергія. Подібна ситуація траплялася приблизно 15 років тому, і також завершилася позитивно.
«Резонансність залежить від того, наскільки багато навколо людей із камерами і фейсбуком, тому вчора був інформаційний «бум», - вважає юрист підприємства.
Учора під час зупинки «чортового колеса» були зайняті три кабінки - дві нижче, одна дещо вище. Тому перших одразу зняли рятувальники, користуючись драбиною.
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«Вручну колесо вчора прокрутити не вдалося. Є спеціальна корба, якою можна механічно за годину прокрутити. Але специфіка поломки полягала в тому, що двигун заклинило і прокрутити колесо не вдавалося. Згодом це зробили за допомогою спеціальної лебідки. Усі живі-здорові», - зазначив Цапюк.
Юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» каже, що ніхто з тих, хто застряг на колесі огляду, щодо компенсації вартості квитків не звертався. Окрім того, людям пропонують запрошення на відвідування атракціонів.
Павло Цапюк додав, що нове колесо встановити підприємство не може через високу вартість, інвестори в цьому, на жаль, не зацікавлені. Наприклад, Черкасам новий атракціон обійшовся у 13 мільйонів гривень, і він також уже зупинявся.
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Юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість конструкції чи безпеку експлуатації.
До слова, атракціону приблизно 40 років. Усі конструкції перевірили, дозвіл на експлуатацію отримали буквально місяць тому. До того ж, поточні ремонти здійснюють щосезону.
«Збилися буквально два зубці. Думаю, що у межах тижня колесу відремонтують, можливо, швидше. Усе залежить від наявності деталі. Сподіваюся, атракціон працюватиме вже у найближчі вихідні», - каже він.
За словами Павла Цапюка, колесо огляду зупиняється не вперше, адже часом зникає електроенергія. Подібна ситуація траплялася приблизно 15 років тому, і також завершилася позитивно.
«Резонансність залежить від того, наскільки багато навколо людей із камерами і фейсбуком, тому вчора був інформаційний «бум», - вважає юрист підприємства.
Учора під час зупинки «чортового колеса» були зайняті три кабінки - дві нижче, одна дещо вище. Тому перших одразу зняли рятувальники, користуючись драбиною.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятувальники зняли з «чортового колеса» у Луцьку 6 дітей і 6 дорослих
«Вручну колесо вчора прокрутити не вдалося. Є спеціальна корба, якою можна механічно за годину прокрутити. Але специфіка поломки полягала в тому, що двигун заклинило і прокрутити колесо не вдавалося. Згодом це зробили за допомогою спеціальної лебідки. Усі живі-здорові», - зазначив Цапюк.
Юрист колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» каже, що ніхто з тих, хто застряг на колесі огляду, щодо компенсації вартості квитків не звертався. Окрім того, людям пропонують запрошення на відвідування атракціонів.
Павло Цапюк додав, що нове колесо встановити підприємство не може через високу вартість, інвестори в цьому, на жаль, не зацікавлені. Наприклад, Черкасам новий атракціон обійшовся у 13 мільйонів гривень, і він також уже зупинявся.
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