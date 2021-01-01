Що робитимуть із фонтаном навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки





Нагадаємо, торік у місті



Як інформували раніше, гранітні плити на фонтані відпадають. До того ж, у тому місці є серйозні пориви на мережі водопостачання.



У Луцьку



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що планів щодо знесення фонтану на сьогодні немає. Найімовірніше, після детального вивчення ситуації, водограй спробують реставрувати.



«Бронзові «квіти» перебувають у хорошому стані, однак повністю зруйнований бетон. Це не дає впевненість говорити, що фонтан довго простоїть. До того ж, жодного разу не проводили капітальний ремонт цього фонтану», - зазначив він.



Віктор Гуменюк переконаний, якщо місто матиме кошти, фігурний фонтан «Квітка» повністю реконструюють, адже це потребує великих вкладень.









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