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Що робитимуть із фонтаном навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки

Що робитимуть із фонтаном навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки
У Луцьку обгородили фонтан «Квітка», що на проспекті Волі навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки.

Нагадаємо, торік у місті створили робочу групу щодо визначення доцільності експлуатації фонтану «Фігурний «Квітка» на проспекті Волі, яка повинна була вирішити, що робити з водограєм – реконструювати, капітально відремонтувати чи знести.

Як інформували раніше, гранітні плити на фонтані відпадають. До того ж, у тому місці є серйозні пориви на мережі водопостачання.

У Луцьку передбачили мільйон на обслуговування водограїв. Однак, до переліку не увійшли фонтан на Театральному майдані та «Квітка».

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що планів щодо знесення фонтану на сьогодні немає. Найімовірніше, після детального вивчення ситуації, водограй спробують реставрувати.

«Бронзові «квіти» перебувають у хорошому стані, однак повністю зруйнований бетон. Це не дає впевненість говорити, що фонтан довго простоїть. До того ж, жодного разу не проводили капітальний ремонт цього фонтану», - зазначив він.

Віктор Гуменюк переконаний, якщо місто матиме кошти, фігурний фонтан «Квітка» повністю реконструюють, адже це потребує великих вкладень.




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Теги: фонтан, фонтан квітка, Луцьк
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