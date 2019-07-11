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На шкільному дворі у Луцьку під час бійки підрізали хлопця

На шкільному дворі у Луцьку під час бійки підрізали хлопця
У п'ятницю, 28 травня, на території Луцької загальнооствітньої школи №17 стався інцидент з ножовим пораненням.

Відео опублікувала спільнота 4lutsk на своїй сторінці в інстаграм.

Як повідомляють очевидці, між двома хлопцями розгорівся конфлікт, внаслідок якого один з них наніс ножове поранення іншому. Згодом поранений бризнув в очі своєму кривднику перцевим балончиком. У дворі в момент інциденту було чимало дітей.

У коментарі ІА «Конкурент» інспекторка Нацполіції області Марина Балдич підтвердила, що інцидент дійсно був. Проте деталі поки що невідомі.

«Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють всі обставини події та особу зловмисника», – зазначила Марина Балдич.


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Теги: 17 школа, ножове поранення, бійка хлопці, поліція, Балдич
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