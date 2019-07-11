На шкільному дворі у Луцьку під час бійки підрізали хлопця





Відео опублікувала спільнота



Як повідомляють очевидці, між двома хлопцями розгорівся конфлікт, внаслідок якого один з них наніс ножове поранення іншому. Згодом поранений бризнув в очі своєму кривднику перцевим балончиком. У дворі в момент інциденту було чимало дітей.



У коментарі Марина Балдич підтвердила, що інцидент дійсно був. Проте деталі поки що невідомі.



«Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють всі обставини події та особу зловмисника», – зазначила Марина Балдич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 28 травня, на території Луцької загальнооствітньої школи №17 стався інцидент з ножовим пораненням.Відео опублікувала спільнота 4lutsk на своїй сторінці в інстаграм.Як повідомляють очевидці, між двома хлопцями розгорівся конфлікт, внаслідок якого один з них наніс ножове поранення іншому. Згодом поранений бризнув в очі своєму кривднику перцевим балончиком. У дворі в момент інциденту було чимало дітей.У коментарі ІА «Конкурент» інспекторка Нацполіції областіпідтвердила, що інцидент дійсно був. Проте деталі поки що невідомі.«Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють всі обставини події та особу зловмисника», – зазначила Марина Балдич.

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