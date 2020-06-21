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Скільки коштує полуниця на луцькому ринку

Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
На календарі — перший день літа. Найсмачнішим та найкориснішим у харчуванні у теплу пору, поряд з іншими продуктами, вважають ягоди, зокрема і полуницю. Вона містить чимало вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. Полуниця, з-поміж іншого, має низьку калорійність — у 100 грамах цієї ягоди міститься лише 30,7 ккал.

Попри те, що полуниця надзвичайно дієтична, фахівці наголошують на тому, що є безпечна добова норма, якої варто дотримуватися, аби не нашкодити собі. Якщо для здоров'я немає протипоказань, рекомендують вживати 250-300 грамів ягід на день.

Також треба пам'ятати, що на початку сезону в ягодах можуть бути нітрати — про це може сигналізувати їх темний колір. «Здорова» полуниця має яскраво-червоний відтінок, з зеленим свіжим хвостиком.

Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося, скільки просять за кілограм полуниці на Центральному ринку Луцька та коли буде дешевше.

Так, за кілограм відбірних солодких ягід доведеться викласти 75 гривень. Домашня полуниця коштує 65 гривень за кілограм. Везуть ягоди із Закарпаття. Нагадаємо, торік наприкінці травня за кілограм просили у середньому 100 гривень.

Продавці кажуть, дешевше буде, коли в Україну прийде спекотна погода. Тоді полуниця достигне у місцевих фермерів, і може здешевшати до 40 гривень за кілограм.
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку


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Теги: полуниця, Центральний ринок, ціни, ягоди, вибір редактора
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