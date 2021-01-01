В Україні змінять правила рибальства
Сьогодні, 18:57
Держрибагентство презентувало проєкт оновлених Правил любительського і спортивного рибальства, які не переглядалися з 1999 року і наразі не відповідають вимогам сьогодення.
Правила розробили з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду Європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову, - йдеться на сайті Держрибагентства.
Зокрема, проєкт передбачає такі зміни:
- збільшення норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. у межах допустимого розміру;
- зменшення заборонених місць для любительського та спортивного рибальства;
- уточнення положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо;
- збільшення мінімально дозволених розмірів водних біоресурсів для добування (вилову);
- уточнення умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.
У проєкт документу виключили багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.
Під час презентації Правил, були присутні основні представники любительських та спортивних риболовних організацій, а саме:
- Федерація риболовного спорту;
- риболовні клуби;
- громадські організації;
- риболовного туризму.
Проєкт документу підтримала переважна більшість учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.
Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на вебсайті Держрибагентства.
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Правила розробили з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду Європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову, - йдеться на сайті Держрибагентства.
Зокрема, проєкт передбачає такі зміни:
- збільшення норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. у межах допустимого розміру;
- зменшення заборонених місць для любительського та спортивного рибальства;
- уточнення положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо;
- збільшення мінімально дозволених розмірів водних біоресурсів для добування (вилову);
- уточнення умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.
У проєкт документу виключили багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.
Під час презентації Правил, були присутні основні представники любительських та спортивних риболовних організацій, а саме:
- Федерація риболовного спорту;
- риболовні клуби;
- громадські організації;
- риболовного туризму.
Проєкт документу підтримала переважна більшість учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.
Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на вебсайті Держрибагентства.
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