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В Україні змінять правила рибальства

В Україні змінять правила рибальства
Держрибагентство презентувало проєкт оновлених Правил любительського і спортивного рибальства, які не переглядалися з 1999 року і наразі не відповідають вимогам сьогодення.

Правила розробили з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду Європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову, - йдеться на сайті Держрибагентства.

Зокрема, проєкт передбачає такі зміни:

- збільшення норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. у межах допустимого розміру;

- зменшення заборонених місць для любительського та спортивного рибальства;

- уточнення положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо;

- збільшення мінімально дозволених розмірів водних біоресурсів для добування (вилову);

- уточнення умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.

У проєкт документу виключили багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.

Під час презентації Правил, були присутні основні представники любительських та спортивних риболовних організацій, а саме:

- Федерація риболовного спорту;

- риболовні клуби;

- громадські організації;

- риболовного туризму.

Проєкт документу підтримала переважна більшість учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.

Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на вебсайті Держрибагентства.

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Теги: рибальство, Україна
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