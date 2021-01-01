В Україні змінять правила рибальства

Держрибагентство презентувало проєкт оновлених Правил любительського і спортивного рибальства, які не переглядалися з 1999 року і наразі не відповідають вимогам сьогодення.Правила розробили з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик сталого управління та досвіду Європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову, - йдеться на сайті Держрибагентства.Зокрема, проєкт передбачає такі зміни:- збільшення норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особин особливо цінних видів водних біоресурсів – 3 шт. у межах допустимого розміру;- зменшення заборонених місць для любительського та спортивного рибальства;- уточнення положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів добування (вилову) тощо;- збільшення мінімально дозволених розмірів водних біоресурсів для добування (вилову);- уточнення умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.У проєкт документу виключили багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог законодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного полювання.Під час презентації Правил, були присутні основні представники любительських та спортивних риболовних організацій, а саме:- Федерація риболовного спорту;- риболовні клуби;- громадські організації;- риболовного туризму.Проєкт документу підтримала переважна більшість учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни.Доопрацьований проєкт буде офіційно оприлюднений на вебсайті Держрибагентства.