На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 8 червня, приблизно о 13:30. Зіткнулися легковик Skoda та вантажний автомобіль на площі Возз'єднання в сторону вулиці Данила Галицького.



Автомобілі зазнали незначних механічних пошкожень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Водії розійшлися за європротоколом.





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