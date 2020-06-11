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На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку трапилася аварія за участю легкового автомобіля та вантажівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 8 червня, приблизно о 13:30. Зіткнулися легковик Skoda та вантажний автомобіль на площі Возз'єднання в сторону вулиці Данила Галицького.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкожень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Водії розійшлися за європротоколом.

На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку – аварія за участю легковика та вантажівки. ФОТО

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Теги: аварія, легковик, Луцьк
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