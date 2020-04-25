Пів мільйона гривень за «зняття порчі»: волинянку засудили до 8 років тюрми

Прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді довели вину мешканки Волині у шахрайстві на загальну суму понад 500 тис. грн.Суд касаційної інстанції залишив у силі вирок Хустського районного суду та ухвалу Закарпатського апеляційного суду, за якими громадянку засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.Встановили, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною «порчею» на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може «зняти порчу» у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків.Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить «порча» і тільки так можна врятувати маму. Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тис. дол США, 8460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 дол. США. Загальна шкода, спричинена потерпілій, становила 549 тис. грн.Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу.