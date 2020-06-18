«На автомобілях осідає чорна сажа»: Луцьк звернеться у Мінекології щодо перевірки цукрового заводу

Луцьк звернеться до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно перевірки Гнідавського цукрового заводу.Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.Міський голованагадав, що нещодавно місто звернулося до Держекоінспекції та Держпродспоживслужби щодо вирішення екологічних проблем громади, пов’язаних із забруднення атмосферного повітря промисловими викидами та нестерпним смородом, що становить загрозу для здоров'я населення, від діяльності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Однак, за три тижні відповіді так і не отримали.«Перевірка відбулася, а чорний дим як був, так і є. Незрозуміло чому. Невже це не вважається порушенням? У людей на автомобілях зранку просто сажа, яка з труби вилітає. Чим люди дихають? Яка екологія?» - обурився мер.Тож у місті підготують відповідне звернення щодо перевірки заводу.