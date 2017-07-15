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Повідомили, чому у Луцьку загострилася ситуація зі смородом

Повідомили, чому у Луцьку загострилася ситуація зі смородом
Загострення неприємних запахів у Луцьку фактично відбувається через вивезення мулу з мулових карт очисних споруд.

Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк повідомив, що в місті з-поміж інших робіт задля вирішення ситуації з неприємними запахами вивозять залишки мулу з мулових карт, який накопичився там за весь період експлуатації. В останні роки вивозили приблизно 8-10 тисяч метрів кубічних замість 40-50 тисяч. Торік звідти вивезли майже 60 тисяч тонн. Цьогоріч планують вивезти біля 100 тисяч тонн.

«Також ми відпрацювали ланцюжок, аби цей мул далі можна було утилізовувати правильно. Ми віддаємо мул як добриво. У Маневицькому районі його додають у поля, аби покращити врожайність», - каже Гуменюк.

Цьогоріч розпочали додавати спеціальні біологічні добавки у всі етапи очистки, щоб максимально сприяти очисним спорудам справлятися з цієї роботою, каже він. Окрім того, додають під час очищення біологічні препарати на мулові карти, аби призупинити викиди в атмосферне повітря.

Міський голова Ігор Поліщук запитав, чому в місті останнім часом погіршилася ситуація з неприємними запахами. Директор «Луцькводоканалу» відповів, що загострення смороду відбувається через вивезення мулу з очисних. Активна фаза закінчиться у першій декаді липня.

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Теги: Луцьк, сморід, проблема, екологія, варте уваги
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