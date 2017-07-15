Повідомили, чому у Луцьку загострилася ситуація зі смородом

Загострення неприємних запахів у Луцьку фактично відбувається через вивезення мулу з мулових карт очисних споруд.Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.Директор «Луцькводоканалу»повідомив, що в місті з-поміж інших робіт задля вирішення ситуації з неприємними запахами вивозять залишки мулу з мулових карт, який накопичився там за весь період експлуатації. В останні роки вивозили приблизно 8-10 тисяч метрів кубічних замість 40-50 тисяч. Торік звідти вивезли майже 60 тисяч тонн. Цьогоріч планують вивезти біля 100 тисяч тонн.«Також ми відпрацювали ланцюжок, аби цей мул далі можна було утилізовувати правильно. Ми віддаємо мул як добриво. У Маневицькому районі його додають у поля, аби покращити врожайність», - каже Гуменюк.Цьогоріч розпочали додавати спеціальні біологічні добавки у всі етапи очистки, щоб максимально сприяти очисним спорудам справлятися з цієї роботою, каже він. Окрім того, додають під час очищення біологічні препарати на мулові карти, аби призупинити викиди в атмосферне повітря.Міський головазапитав, чому в місті останнім часом погіршилася ситуація з неприємними запахами. Директор «Луцькводоканалу» відповів, що загострення смороду відбувається через вивезення мулу з очисних. Активна фаза закінчиться у першій декаді липня.