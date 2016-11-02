Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік
Сьогодні, 10:52
Померла 32-річна жінка, яку у Луцьку на вулиці Конякіна жорстоко під час конфлікту побив чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Згодом інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що інцидент трапився 14 червня. Повідомлення до поліції надійшло від медиків. У міську лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 32-річну лучанку. Постраждалу госпіталізували. Слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження жінці під час конфлікту наніс 33-річний житель Луцька.
Відомо також, що після жорстокого побиття чоловіком жінка декілька днів перебувала у комі і померла у ніч на 21 червня, так і не прийшовши до тями. У неї залишилася маленька дитина.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Згодом інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що інцидент трапився 14 червня. Повідомлення до поліції надійшло від медиків. У міську лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 32-річну лучанку. Постраждалу госпіталізували. Слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження жінці під час конфлікту наніс 33-річний житель Луцька.
Відомо також, що після жорстокого побиття чоловіком жінка декілька днів перебувала у комі і померла у ніч на 21 червня, так і не прийшовши до тями. У неї залишилася маленька дитина.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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