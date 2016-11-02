Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Згодом інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що



Відомо також, що після жорстокого побиття чоловіком жінка декілька днів перебувала у комі і померла у ніч на 21 червня, так і не прийшовши до тями. У неї залишилася маленька дитина.



Головне фото – ілюстративне.

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