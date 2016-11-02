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Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік

Померла 32-річна лучанка, яку жорстоко побив чоловік
Померла 32-річна жінка, яку у Луцьку на вулиці Конякіна жорстоко під час конфлікту побив чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Згодом інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, що інцидент трапився 14 червня. Повідомлення до поліції надійшло від медиків. У міську лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 32-річну лучанку. Постраждалу госпіталізували. Слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження жінці під час конфлікту наніс 33-річний житель Луцька.

Відомо також, що після жорстокого побиття чоловіком жінка декілька днів перебувала у комі і померла у ніч на 21 червня, так і не прийшовши до тями. У неї залишилася маленька дитина.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: побиття, жінка, чоловік, Луцьк, кома, смерть
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