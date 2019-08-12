У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:19
У озері Світязь втопилася дівчина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що загибла – 2005 року народження.
Трагедія сталася в урочищі Тополине учора, 21 червня, близько 15 години. Попередньо відомо, що плавати вона не вміла.
Під час плавання на катамарані потерпіла з подругою відпливли на відстань близько 50 метрів. Там з невідомих причин дівчата почали тонути та кликати про допомогу. Одну з подруг витягли з води. Тіло іншої виявили згодом в озері.
За цим фактом зареєстрували відомості в Єдиному реєстроі досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з поміткою «нещасний випадок».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що загибла – 2005 року народження.
Трагедія сталася в урочищі Тополине учора, 21 червня, близько 15 години. Попередньо відомо, що плавати вона не вміла.
Під час плавання на катамарані потерпіла з подругою відпливли на відстань близько 50 метрів. Там з невідомих причин дівчата почали тонути та кликати про допомогу. Одну з подруг витягли з води. Тіло іншої виявили згодом в озері.
За цим фактом зареєстрували відомості в Єдиному реєстроі досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з поміткою «нещасний випадок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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