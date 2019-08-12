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У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО

У Світязі втопилася 15-річна дівчина. ОНОВЛЕНО
У озері Світязь втопилася дівчина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що загибла – 2005 року народження.

Трагедія сталася в урочищі Тополине учора, 21 червня, близько 15 години. Попередньо відомо, що плавати вона не вміла.

Під час плавання на катамарані потерпіла з подругою відпливли на відстань близько 50 метрів. Там з невідомих причин дівчата почали тонути та кликати про допомогу. Одну з подруг витягли з води. Тіло іншої виявили згодом в озері.

За цим фактом зареєстрували відомості в Єдиному реєстроі досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з поміткою «нещасний випадок».



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Теги: Світязь, утоплення
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