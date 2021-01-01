На Волині у суботу, 26 червня, прогнозують грози та шквал
Сьогодні, 20:00
У суботу, 26 червня, синоптики прогнозують грози у Волинській області.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, синоптики кажуть, що місцями в області та вдень у Луцьку буде значний дощ, подекуди шквал зі швидкістю 15-20м/с.
Температура вночі - 15-20° тепла, вдень - 22-27°. У Луцьку вночі буде 18-20° тепла, вдень - 24-26°.
Удень також місцями можливий град. Рівень небезпечності І-жовтий.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, синоптики кажуть, що місцями в області та вдень у Луцьку буде значний дощ, подекуди шквал зі швидкістю 15-20м/с.
Температура вночі - 15-20° тепла, вдень - 22-27°. У Луцьку вночі буде 18-20° тепла, вдень - 24-26°.
Удень також місцями можливий град. Рівень небезпечності І-жовтий.
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