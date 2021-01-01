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На Волині у суботу, 26 червня, прогнозують грози та шквал

На Волині у суботу, 26 червня, прогнозують грози та шквал
У суботу, 26 червня, синоптики прогнозують грози у Волинській області.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, синоптики кажуть, що місцями в області та вдень у Луцьку буде значний дощ, подекуди шквал зі швидкістю 15-20м/с.

Температура вночі - 15-20° тепла, вдень - 22-27°. У Луцьку вночі буде 18-20° тепла, вдень - 24-26°.

Удень також місцями можливий град. Рівень небезпечності І-жовтий.

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Теги: погода, прогноз погоди
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