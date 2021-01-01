На Волині у суботу, 26 червня, прогнозують грози та шквал





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Так, синоптики кажуть, що місцями в області та вдень у Луцьку буде значний дощ, подекуди шквал зі швидкістю 15-20м/с.



Температура вночі - 15-20° тепла, вдень - 22-27°. У Луцьку вночі буде 18-20° тепла, вдень - 24-26°.



Удень також місцями можливий град. Рівень небезпечності І-жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 26 червня, синоптики прогнозують грози у Волинській області.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Так, синоптики кажуть, що місцями в області та вдень у Луцьку буде значний дощ, подекуди шквал зі швидкістю 15-20м/с.Температура вночі - 15-20° тепла, вдень - 22-27°. У Луцьку вночі буде 18-20° тепла, вдень - 24-26°.Удень також місцями можливий град. Рівень небезпечності І-жовтий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію