У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік

У ніч на 30 червня з 9 поверху будинку на проспекті Молоді вистрибнув чоловік.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Прикрий інцидент стався приблизно о першій ночі. Чоловік спочатку викинув з вікна чималу кількість книг та інших речей, а тоді вистрибнув сам.Відомо, що спочатку чоловік впав на дерево, а вже тоді – на землю. Ймовірно, це і врятувало йому життя.Свідками трагедії були чоловіки, які якраз поверталися з перегляду футбольного матчу. Вони і викликали «швидку» та поліцію. Після падіння до нього вибігла мати. Чоловіка госпіталізували у міську лікарню.