У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
Сьогодні, 09:45
У ніч на 30 червня з 9 поверху будинку на проспекті Молоді вистрибнув чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Прикрий інцидент стався приблизно о першій ночі. Чоловік спочатку викинув з вікна чималу кількість книг та інших речей, а тоді вистрибнув сам.
Відомо, що спочатку чоловік впав на дерево, а вже тоді – на землю. Ймовірно, це і врятувало йому життя.
Свідками трагедії були чоловіки, які якраз поверталися з перегляду футбольного матчу. Вони і викликали «швидку» та поліцію. Після падіння до нього вибігла мати. Чоловіка госпіталізували у міську лікарню.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Прикрий інцидент стався приблизно о першій ночі. Чоловік спочатку викинув з вікна чималу кількість книг та інших речей, а тоді вистрибнув сам.
Відомо, що спочатку чоловік впав на дерево, а вже тоді – на землю. Ймовірно, це і врятувало йому життя.
Свідками трагедії були чоловіки, які якраз поверталися з перегляду футбольного матчу. Вони і викликали «швидку» та поліцію. Після падіння до нього вибігла мати. Чоловіка госпіталізували у міську лікарню.
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