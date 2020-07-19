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У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік

У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
У ніч на 30 червня з 9 поверху будинку на проспекті Молоді вистрибнув чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Прикрий інцидент стався приблизно о першій ночі. Чоловік спочатку викинув з вікна чималу кількість книг та інших речей, а тоді вистрибнув сам.

Відомо, що спочатку чоловік впав на дерево, а вже тоді – на землю. Ймовірно, це і врятувало йому життя.

Свідками трагедії були чоловіки, які якраз поверталися з перегляду футбольного матчу. Вони і викликали «швидку» та поліцію. Після падіння до нього вибігла мати. Чоловіка госпіталізували у міську лікарню.

У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік
У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув чоловік


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Теги: падіння, вікно, хлопець, Луцьк, багатоповерхівка
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