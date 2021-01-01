На Вінничині чоловік помер через 4 години після щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 00:22
У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.
Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України.
Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою сьогодні, 2 липня, о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.
Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.
Примітка: у МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України.
Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою сьогодні, 2 липня, о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.
Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.
Примітка: у МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Вінничині чоловік помер через 4 години після щеплення вакциною Pfizer
Сьогодні, 00:22
3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Все вирішилося в яскравій серії пенальті: Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020
02 липень, 23:34
СБУ «накрила» наркоугрупування, яке завозило кокаїн з Латинської Америки і планувало збувати на Волині
02 липень, 23:25