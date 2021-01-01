На Вінничині чоловік помер через 4 години після щеплення вакциною Pfizer

У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України.Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою сьогодні, 2 липня, о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.Примітка: у МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!