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На Вінничині чоловік помер через 4 години після щеплення вакциною Pfizer

На Вінничині чоловік помер через 4 години після щеплення вакциною Pfizer
У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.

Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України.

Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою сьогодні, 2 липня, о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.

Примітка: у МОЗ зазначають, що за протоколами розслідування летальних випадків після щеплення, жоден з них не пов'язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19!!!

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Теги: помер після вакцинації, Вінницька область, Pfizer
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