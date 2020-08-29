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У Луцьку встановлять новий тариф на паркування автівок

У Луцьку встановлять новий тариф на паркування автівок
У Луцьку встановлять нові тарифи на послуги з паркування транспортних засобів, що надає КП "АвтоПаркСервіс".

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Режим роботи паркувального майданчика на вул. Кривий Вал хочуть встановити з 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів. Паркувального майданчика на вул. Карпенка-Карого, 1 - з 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів.

Для забезпечення безготівкового розрахунку за послуги з паркування підприємство «АвтоПаркСервіс» встановило два паркомати марки СЕА АП 100 на вул. Кривий Вал та один – на вул. Карпенка-Карого, 1. До розрахунку планового тарифу на послугу з паркування транспортних засобів врахували планову суму паркувального збору, яка має надійти до міського бюджету в сумі 108 776, 25 грн та 92 812,5 грн із паркувальних майданчиках на вул. Карпенка-Карого та вул. Кривий Вал відповідно.

Тариф пропонують встановити в розмірі 10,00 грн за одну годину паркування.

Варто додати, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, згідно з затвердженим штатним розкладом на підприємстві "АвтоПаркСервіс, становить 14700 грн.






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Теги: паркування, авто
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