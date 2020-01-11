Футболіст Зінченко на призові гроші за Євро-2020 привіз до України відомого дитячого хірурга





Про це повідомляють в Instagram збірної, - пише видання



Відомо, що німецький хірург Клаус Екснер протягом тижня оперуватиме дітей з вродженими та післяопіковими ушкодженнями.



До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.



Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга.Про це повідомляють в Instagram збірної, - пише видання Рубрика Відомо, що німецький хірургпротягом тижня оперуватиме дітей з вродженими та післяопіковими ушкодженнями.До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.

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