Футболіст Зінченко на призові гроші за Євро-2020 привіз до України відомого дитячого хірурга
Сьогодні, 12:02
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на призові гроші за Євро-2020 оплатив приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга.
Про це повідомляють в Instagram збірної, - пише видання Рубрика.
Відомо, що німецький хірург Клаус Екснер протягом тижня оперуватиме дітей з вродженими та післяопіковими ушкодженнями.
До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.
Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.
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Про це повідомляють в Instagram збірної, - пише видання Рубрика.
Відомо, що німецький хірург Клаус Екснер протягом тижня оперуватиме дітей з вродженими та післяопіковими ушкодженнями.
До цього Екснер 12 разів приїжджав до України для консультацій і оперування.
Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.
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