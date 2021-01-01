На Волині розшукують безвісти зниклу жінку, яка має розлади психіки
Сьогодні, 12:47
Поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну Михальчук Ганну Петрівну, жительку Володимир-Волинського.
Інформують, що жінка 3 липня 2021 року приблизно о 07:00 вийшла з квартири і наразі її місце перебування не відоме. Відомо, розшукувана має періодичні розлади психіки.
Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами, при собі мала жіночу сумку чорного кольору, а також сумку в клітинку для речей.
Тож усіх, кому відоме місцезнаходження жінки просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200.
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Інформують, що жінка 3 липня 2021 року приблизно о 07:00 вийшла з квартири і наразі її місце перебування не відоме. Відомо, розшукувана має періодичні розлади психіки.
Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами, при собі мала жіночу сумку чорного кольору, а також сумку в клітинку для речей.
Тож усіх, кому відоме місцезнаходження жінки просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200.
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