На Волині розшукують безвісти зниклу жінку, яка має розлади психіки





Інформують, що жінка 3 липня 2021 року приблизно о 07:00 вийшла з квартири і наразі її місце перебування не відоме. Відомо, розшукувана має періодичні розлади психіки.



Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами, при собі мала жіночу сумку чорного кольору, а також сумку в клітинку для речей.



Тож усіх, кому відоме місцезнаходження жінки просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує безвісти зниклу 51-річну Михальчук Ганну Петрівну, жительку Володимир-Волинського.Інформують, що жінка 3 липня 2021 року приблизно о 07:00 вийшла з квартири і наразі її місце перебування не відоме. Відомо, розшукувана має періодичні розлади психіки.Прикмети: була одягнена у футболку жовтого кольору, штани кольорові з квітами, при собі мала жіночу сумку чорного кольору, а також сумку в клітинку для речей.Тож усіх, кому відоме місцезнаходження жінки просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200.

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