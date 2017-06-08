У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок

У Луцьку затвердили нові тарифи на послуги з паркування транспортних засобів, що надає КП "АвтоПаркСервіс".Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту економічної політикизазначив, що збір коштів за паркування відбувається на двох майданчиках. Паркувальний майданчик на вул. Кривий Вал працюватиме з 09.00 до 17.00 щодня, крім суботи, неділі та святкових днів. Парковка на вул. Карпенка-Карого, 1 – з 07.00 до 17.00 щодня, крім понеділка та святкових днів. Тож працюватимуть майданчики 250 та 299 днів відповідно.До розрахунку тарифу на послугу з паркування транспортних засобів врахували планову суму паркувального збору, яка має надійти до міського бюджету в сумі 108 776, 25 грн та 92 812,5 грн із паркувальних майданчиках на вул. Карпенка-Карого та вул. Кривий Вал відповідно.Новий тариф складатиме 10,00 грн за одну годину паркування. Планова рентабельність, врахована у тарифі, складає лише 2 %, аби підприємство працювало беззбитково. За словами Смаля, новий тариф підтримав Антимонопольний комітет.Варто додати, що середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, згідно з затвердженим штатним розкладом на підприємстві "АвтоПаркСервіс, становить 14700 грн.