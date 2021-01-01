Вперше в історії: «Любарт» зіграє у фіналі Першої ліги України з футзалу
Сьогодні, 11:30
ФК «Любарт» зіграє у фіналі Першої ліги чемпіонату України з футзалу. Суперником волинян буде донецьке «АРПІ», а перша гра відбудеться вже сьогодні, 11 липня.
Про це повідомляють організатори.
У сезоні 2020/2021 «Любарт» вдруге став чемпіоном Волинської області та вийшов до Фіналу Восьми Другої ліги України, де здобув бронзу.
Після завершення турніру «Любарт» заявили для участі в розіграші Першої ліги, старт якої перенесли з осені 2020-го на травень 2021 року через коронавірус. Окрім цього, запровадили експериментальний формат проведення змагань.
Правила такі: чотири групи по три команди, у наступний раунд виходить дві і плей-офф розпочинається на стадії ¼. Двічі програвши «Кардиналу-Рівнестандарту» та двічі здолавши «Енергію-2», лицарі з другого місця вийшли на «Авангард» з Одеси. От тільки зіграти проти них не вдалося, оскільки вони спершу повідомили про переїзд клубу до Руської Поляни та перейменування у «Буг Трейд», а потім зовсім знялися зі змагань через фінансові труднощі.
Таким чином «Любарт» автоматом потрапив у півфінал, де зустрівся з амбітним донецьким «Інтером», командою, щедро підсиленою гравцями, які ще вчора ганяли на паркеті Екстра-ліги.
Прогнози були не на користь князів. Ще більше вони погіршилися після образливого програшу в першій грі (3:4). Проте підопічні Назара Бугайчукарозбили суперника у матчі-відповіді (8:2), виборовши путівку до фіналу.
Фінальна серія також налічуватиме два матчі. Перший відбудеться в неділю, 11 липня, о 15:00. Гратимуть на паркеті «Арени спорт», що в розважальному комплексі «Адреналін сіті» (Карбишева, 1) у Луцьку.
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Про це повідомляють організатори.
У сезоні 2020/2021 «Любарт» вдруге став чемпіоном Волинської області та вийшов до Фіналу Восьми Другої ліги України, де здобув бронзу.
Після завершення турніру «Любарт» заявили для участі в розіграші Першої ліги, старт якої перенесли з осені 2020-го на травень 2021 року через коронавірус. Окрім цього, запровадили експериментальний формат проведення змагань.
Правила такі: чотири групи по три команди, у наступний раунд виходить дві і плей-офф розпочинається на стадії ¼. Двічі програвши «Кардиналу-Рівнестандарту» та двічі здолавши «Енергію-2», лицарі з другого місця вийшли на «Авангард» з Одеси. От тільки зіграти проти них не вдалося, оскільки вони спершу повідомили про переїзд клубу до Руської Поляни та перейменування у «Буг Трейд», а потім зовсім знялися зі змагань через фінансові труднощі.
Таким чином «Любарт» автоматом потрапив у півфінал, де зустрівся з амбітним донецьким «Інтером», командою, щедро підсиленою гравцями, які ще вчора ганяли на паркеті Екстра-ліги.
Прогнози були не на користь князів. Ще більше вони погіршилися після образливого програшу в першій грі (3:4). Проте підопічні Назара Бугайчукарозбили суперника у матчі-відповіді (8:2), виборовши путівку до фіналу.
Фінальна серія також налічуватиме два матчі. Перший відбудеться в неділю, 11 липня, о 15:00. Гратимуть на паркеті «Арени спорт», що в розважальному комплексі «Адреналін сіті» (Карбишева, 1) у Луцьку.
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