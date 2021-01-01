Показали, який вигляд матиме луцька гімназія №4 після ремонту фасаду. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку на проспекті Волі незабаром приступляють до ремонту фасаду гімназії №4.
Фотографії опублікув на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Архітектори, які допомагають нам з реконструкцією пр. Волі, розробили візуалізацію фасаду цього навчального закладу", - написав Поліщук.
Нагадаємо, у Луцьку у травні цього року почали реконструкцію проспекту Волі, яка триватиме 2 роки. Це масштабний об’єкт, адже замінюватимуть дорожнє та тротуарне покриття, мережі, тролейбусні лінії, освітлення. Наразі триває активна стадія реконструкції проспекту.
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Фотографії опублікув на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Архітектори, які допомагають нам з реконструкцією пр. Волі, розробили візуалізацію фасаду цього навчального закладу", - написав Поліщук.
Нагадаємо, у Луцьку у травні цього року почали реконструкцію проспекту Волі, яка триватиме 2 роки. Це масштабний об’єкт, адже замінюватимуть дорожнє та тротуарне покриття, мережі, тролейбусні лінії, освітлення. Наразі триває активна стадія реконструкції проспекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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