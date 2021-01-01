Засудили волинянина, який побив неповнолітнього до втрати свідомості





Відповідний вирок Волинський апеляційний суд виніс 21 липня, передає



Як вбачається із вироку, 27 липня 2020 року чоловік, перебуваючи біля одного з магазинів у селі Липини Луцького району, безпричинно наніс удар кулаком в обличчя неповнолітньому. У результаті удару той впав та вдарився головою об асфальт, від чого втратив свідомість. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої, що відноситься до легких тілесних ушкоджень.



У суді потерпілий розповів, що в той день з вони з друзями святкували у барі. Провівши дівчину, троє хлопців поверталися до закладу, аби забрати свої речі. В той час за ними почав йти підсудний. Хлопець обернувся, і в той же час отримав удар кулаком в обличчя, від чого впав, вдарився головою об асфальт і втратив свідомість. Також потерпілий зазначив, що вимагає суворого покарання для кривдника. На цьому ж наполягала і мати потерпілого.



Судово-психіатричний експерт встановив, що в підсудного в момент скоєння злочину був емоційний розлад, однак, не такий, який би позбавляв його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.



Дії зловмисника суд першої інстанції кваліфікував як хуліганство та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі умовно. Однак, прокурори оскаржили вирок у апеляції. Потерпіла сторона також наполягала на більш суворому покаранні кривднику, адже, як вбачається з вироку, засуджений на шлях виправлення не став, вибачення у потерпілого не попросив та не відкшодував заподіяної шкоди.



Про зловмисника відомо, що він має вищу освіту, не одружений, тимчасово не працює та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.



Дослідивши всі обставини справи, апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції та призначив покарання у виді арешту строком на два місяці.



До слова, санкція частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 34 000 гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд переглянув вирок Луцького міськрайонного суду, яким волинянин за побиття неповнолітнього отримав покарання у вигляді одного року обмеження волі умовно. В апеляційному порядку встановили, що суд першої інстанції не врахував всіх обставин справи, тож покарання чоловікові змінили.Відповідний вирок Волинський апеляційний суд виніс 21 липня, передає ІА Конкурент. Як вбачається із вироку, 27 липня 2020 року чоловік, перебуваючи біля одного з магазинів у селі Липини Луцького району, безпричинно наніс удар кулаком в обличчя неповнолітньому. У результаті удару той впав та вдарився головою об асфальт, від чого втратив свідомість. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої, що відноситься до легких тілесних ушкоджень.У суді потерпілий розповів, що в той день з вони з друзями святкували у барі. Провівши дівчину, троє хлопців поверталися до закладу, аби забрати свої речі. В той час за ними почав йти підсудний. Хлопець обернувся, і в той же час отримав удар кулаком в обличчя, від чого впав, вдарився головою об асфальт і втратив свідомість. Також потерпілий зазначив, що вимагає суворого покарання для кривдника. На цьому ж наполягала і мати потерпілого.Судово-психіатричний експерт встановив, що в підсудного в момент скоєння злочину був емоційний розлад, однак, не такий, який би позбавляв його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.Дії зловмисника суд першої інстанції кваліфікував як хуліганство та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі умовно. Однак, прокурори оскаржили вирок у апеляції. Потерпіла сторона також наполягала на більш суворому покаранні кривднику, адже, як вбачається з вироку, засуджений на шлях виправлення не став, вибачення у потерпілого не попросив та не відкшодував заподіяної шкоди.Про зловмисника відомо, що він має вищу освіту, не одружений, тимчасово не працює та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.Дослідивши всі обставини справи, апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції та призначив покарання у виді арешту строком на два місяці.До слова, санкція частини 1 статті 289 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 34 000 гривень, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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