Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 10:17
На Волині родина розшукуює Василя Андрійовича Геліма, 1951 року народження, який в понеділок, 26 липня пішов з дому в невідомомму напрямку та досі не повернувся. Чоловік проживає селі Щурин Рожищенського району.
Занепокоєна донька Тетяна Клявзунік повідомила про це у мережі Фейсбук
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Занепокоєна донька Тетяна Клявзунік повідомила про це у мережі Фейсбук
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