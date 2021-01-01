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Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка

Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка
На Волині родина розшукуює Василя Андрійовича Геліма, 1951 року народження, який в понеділок, 26 липня пішов з дому в невідомомму напрямку та досі не повернувся. Чоловік проживає селі Щурин Рожищенського району.

Занепокоєна донька Тетяна Клявзунік повідомила про це у мережі Фейсбук

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