У Луцькраді – новий директор департаменту земельних відносин, архітектури і реклами

Луцький міський головапредставив нового директора департаменту земельних відносин, архітектури і реклами. Ним став, який до цього працював у Луцькраді на іншій посаді.Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради міського голови.Ігор Поліщук зауважив, що у міській раді триває оптимізація штату.Наразі скоротили вже 25 штатних одиниць. Тож управління і департаменти теж змінили, деякі з них отримали нових керівників.Новий директор департаменту земельних відносин, архітектури і реклами раніше був начальник управління містобудування та архітектури.«У Вас – дуже складна ділянка роботи. Бо нині додалося багато населених пунктів і територій до нашої громади, в яких також треба наводити порядок. Одне із важливих завдань – інвентаризація земельних ділянок нашої громади. Крім того, хочу, що Ви підготували чітку інформацію по тих земельних ділянках, яка нам нібито передав Держгеокадастр. Сьогодні багато говорять про те, що Держгеокадастр передав десятки, а то і сотні гектарів земельних ділянок. Але коли ми почали аналізувати ці земельні ділянки, то виявилося, що величезна частина – вже віддані в оренду, перебувають в обтяженнях, заборонах, непридатні для використання, бо перебувають на схилах, урвищах і так далі. Тому необхідно всю цю інформацію підготувати», – сказав міський голова.Ігор Поліщук також представив нових керівників департаменту освітита відділу транспорту