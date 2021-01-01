Біля залізничного вокзалу у Луцьку облаштують мініринок
Сьогодні, 10:37
Аби люди, які привозять сільськогосподарську продукцію на продаж, не торгували «з землі», біля залізничного вокзалу у Луцьку облаштують мініринок.
Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Ігор Поліщук, зауважив, що наразі там торгують «з асфальту», а це суперечить всім санітарно-гігієнічним нормам. Тож представники департаменту муніципальної варти штрафують людей, складають протоколи.
«На жаль, представник ринку «Привіз», який був на вокзалі, вчинив непорядно, не забезпечив місце для тих, хто привозить свою продукцію для продажу. Тому потрібно це зробити нам», – сказав Поліщук.
Тож, він дав доручення директору департаменту економічної політики придбати 8-10 яток та поставити їх у стаціонарному режимі ліворуч від входу на вокзал, там, де розташована рампа залізничного вокзалу.
«Це місце – біля колишнього «Привозу». Вони нікому не будуть там заважати. Ці ятки мають бути естетичними. Треба запровадити якусь символічну плату, якої буде вистачати, щоб прибрати це місце і забезпечити вивіз сміття. Бажано закупити ці ятки за кошти підприємства «Луцькі ринки», - сказав Ігор Поліщук.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йшлося 3 серпня під час розширеної наради Луцького міського голови.
Ігор Поліщук, зауважив, що наразі там торгують «з асфальту», а це суперечить всім санітарно-гігієнічним нормам. Тож представники департаменту муніципальної варти штрафують людей, складають протоколи.
«На жаль, представник ринку «Привіз», який був на вокзалі, вчинив непорядно, не забезпечив місце для тих, хто привозить свою продукцію для продажу. Тому потрібно це зробити нам», – сказав Поліщук.
Тож, він дав доручення директору департаменту економічної політики придбати 8-10 яток та поставити їх у стаціонарному режимі ліворуч від входу на вокзал, там, де розташована рампа залізничного вокзалу.
«Це місце – біля колишнього «Привозу». Вони нікому не будуть там заважати. Ці ятки мають бути естетичними. Треба запровадити якусь символічну плату, якої буде вистачати, щоб прибрати це місце і забезпечити вивіз сміття. Бажано закупити ці ятки за кошти підприємства «Луцькі ринки», - сказав Ігор Поліщук.
Головне фото - ілюстративне
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