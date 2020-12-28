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На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка

На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка
На Волині розшукують безвісти зниклу 81-річну жительку Луцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Бортник Марії Григорівни, 01.06.1940 року народження, жительки села Куликовичі Луцького району.

Жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходиться нині - невідомо.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про ймовірне місце перебування розшукуваної, просимо невідкладно повідомити до поліції за телефоном 380509786838 або 102", - звертаються правоохоронці.
На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка

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Теги: розшук, Волинь, Луцьк, поліція, пенсіонерка
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