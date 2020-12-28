На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка





Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Бортник Марії Григорівни, 01.06.1940 року народження, жительки села Куликовичі Луцького району.



Жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходиться нині - невідомо.



"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про ймовірне місце перебування розшукуваної, просимо невідкладно повідомити до поліції за телефоном 380509786838 або 102", - звертаються правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклу 81-річну жительку Луцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Бортник Марії Григорівни, 01.06.1940 року народження, жительки села Куликовичі Луцького району.Жінка в ніч з 5 по 6 серпня пішла з дому у невідомому напрямку, де знаходиться нині - невідомо."Якщо ви володієте будь-якою інформацією про ймовірне місце перебування розшукуваної, просимо невідкладно повідомити до поліції за телефоном 380509786838 або 102", - звертаються правоохоронці.

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