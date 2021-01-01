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Взяли під варту волинянку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка

Взяли під варту волинянку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка
Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід жительці Ковельщини, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоорнних органах.

Сьогодні, 7 серпня, у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 36-річній волинянці, яка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн.

Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця.

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Теги: запобіжний захід, замовне вбивство, взяли під варту
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