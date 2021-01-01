Взяли під варту волинянку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка
Сьогодні, 17:24
Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід жительці Ковельщини, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоорнних органах.
Сьогодні, 7 серпня, у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 36-річній волинянці, яка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка.
Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн.
Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоорнних органах.
Сьогодні, 7 серпня, у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 36-річній волинянці, яка за 10 тисяч гривень замовила вбивство свого колишнього чоловіка.
Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн.
Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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