Волі, Соборності, Конякіна: на якому етапі ремонту перебувають луцькі вулиці. ФОТО

Міський голова, секретар міської радита директор департаменту житлово-комунального господарствасьогодні ознайомилися із ходом ремонтних робіт на дорогах та у дворах Луцька.Першочергово посадовці проінспектували ремонт на проспекті Волі. Станом на сьогодні тут ідуть підготовчі роботи з влаштування нижнього шару проїжджої частини. До кінця року заплановано завершити основні ремонтні роботи, нанести тимчасову розмітку та дозволити рух транспорту.Окрім того, триває капітальний ремонт дворів на вулиці Сухомлинського, 2, проспекті Соборності, 5, 19, розпочато ремонт прибудинкової території на вулиці Конякіна, 9, 9а.“На проспекті Волі основні сили було спрямовано на ремонт проїжджої частини, щоб в найкоротший термін відкрити вулицю для автомобільного транспорту. Паралельно ведуться роботи з вкладання велодоріжок, облаштування паркомісць, заміни мереж. Наступного тижня заплановано завершити вкладання нижнього шару асфальту від вулиці Шопена до вулиці Вавілова.Ведуться роботи і на багатьох прибудинкових територіях. Найближчим часом починатимуться роботи на вулиці Генерала Шухевича, 1, 3, проспекті Перемоги, 18, 20, 22, 26, плануємо також зробити ремонт на проспекті Перемоги, 25, 25а. Далі будемо орієнтуватись по тому, наскільки підрядники зможуть виконати заплановане, зважаючи на погодні умови.Окрім того, сьогодні розпочали ремонт площі перед Палацом урочистих подій. Кошти на цю реконструкцію було виділено по лінії соцеконому від народного депутата Ігоря Палиці”, - розповів міський голова Ігор Поліщук.Завершуються також ремонтні роботи на вулиці Кривий Вал.