Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК

Рак – одна з п’яти головних причин смертності в Україні. На жаль, найчастіше люди помирають від онкохвороб саме через те, що їх запізно діагностують. Тож раннє виялення раку – насправді запорука одужання і продовження нормального життя.Благодійний фонд «СТОПРАК» підготував інформацію для волинян про те, які обстеження задля раннього виявлення раку доступні для волинян на безоплатній основі.Зокрема, інформують, що Програмою медичних гарантій в Україні передбачені 6 інструментальних досліджень для виявлення таких захворювань –(обстеження молочних залоз),(обстеження порожнини матки і цервікального каналу ),(обстеження стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки),(обстеження прямої кишки, товстої кишки та термінального відділу тонкої кишки),(обстеження уретри, сечового міхура і вічок сечоводі) та(обстеження дихальних шляхів).Додають, що мамографію безоплатно можуть зробити жінки у віці від 40 років, колоноскопію – люди, яким теж 40 і більше, цистоскопію, бронхоскопію, гістероскопію і езофагогастродуоденоскопію – люди у віці 50 і більше років.Лікар, зважаючи на вік пацієнта, чинники ризику, спадковість може направити його на таке дослідження.У Благодійному фонді «СТОПРАК» також наголошують, що для того, аби скористатися безкоштовними послугами, у пацієнта повинна бути підписана декларація з сімейним лікарем. Отримати послуги можна тільки за направленням в установі, у якої є контракт з Нацслужбою здоров'я.У благодійній організації закликають волинян не нехтувати можливістю безоплатних обстежень, а також періодично відвідувати лікарів для профілактичних оглядів.Детальніше про те, як пройти безоплатне обстеження, – у інфографіці Благодійного фонду «СТОПРАК».