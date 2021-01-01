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Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК

Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Рак – одна з п’яти головних причин смертності в Україні. На жаль, найчастіше люди помирають від онкохвороб саме через те, що їх запізно діагностують. Тож раннє виялення раку – насправді запорука одужання і продовження нормального життя.

Благодійний фонд «СТОПРАК» підготував інформацію для волинян про те, які обстеження задля раннього виявлення раку доступні для волинян на безоплатній основі.

Зокрема, інформують, що Програмою медичних гарантій в Україні передбачені 6 інструментальних досліджень для виявлення таких захворювань – мамографія (обстеження молочних залоз), гістероскопія (обстеження порожнини матки і цервікального каналу ), езофагогастродуоденоскопія (обстеження стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки), колоноскопія (обстеження прямої кишки, товстої кишки та термінального відділу тонкої кишки), цистоскопія (обстеження уретри, сечового міхура і вічок сечоводі) та бронхоскопія (обстеження дихальних шляхів).

Додають, що мамографію безоплатно можуть зробити жінки у віці від 40 років, колоноскопію – люди, яким теж 40 і більше, цистоскопію, бронхоскопію, гістероскопію і езофагогастродуоденоскопію – люди у віці 50 і більше років.
Лікар, зважаючи на вік пацієнта, чинники ризику, спадковість може направити його на таке дослідження.

У Благодійному фонді «СТОПРАК» також наголошують, що для того, аби скористатися безкоштовними послугами, у пацієнта повинна бути підписана декларація з сімейним лікарем. Отримати послуги можна тільки за направленням в установі, у якої є контракт з Нацслужбою здоров'я.

У благодійній організації закликають волинян не нехтувати можливістю безоплатних обстежень, а також періодично відвідувати лікарів для профілактичних оглядів.

Детальніше про те, як пройти безоплатне обстеження, – у інфографіці Благодійного фонду «СТОПРАК».

Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК
Які обстеження волиняни можуть пройти безоплатно, аби вчасно виявити рак. ПЕРЕЛІК


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Теги: Благодійний фонд «СТОПРАК», обстеження, варте уваги
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