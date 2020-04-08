У Луцьку ОСББ не віддали землю через перспективу розширення мосту на Шевченка
Сьогодні, 10:27
Луцькі депутати не підтримали проєкт рішення про надання ОСББ «СКУР-БУД-МК» земельної ділянки у власність для обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вулиці Шевченка, 26.
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз зауважив, що йдеться про земельну ділянку на 10 соток.
Під час розгляду питання представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход звернув увагу на те, що впродовж останнього року неодноразово звучала інформація щодо перспективи розширення мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.
«Це передбачає й розширення дороги в цьому місці. Тому якщо ми зараз надаємо цю ділянку у власність ОСББ, це серйозно утруднить реалізацію задуму щодо розширення мосту», - наголосив він і попросив не підтримувати проєкт рішення зараз, а повернутися до перегляду питання тоді, коли розроблять документацію щодо розширення шляхопроводу.
Директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами погодився, що це – слушне зауваження. Обранці громади проєкт рішення не підтримали.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз зауважив, що йдеться про земельну ділянку на 10 соток.
Під час розгляду питання представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход звернув увагу на те, що впродовж останнього року неодноразово звучала інформація щодо перспективи розширення мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.
«Це передбачає й розширення дороги в цьому місці. Тому якщо ми зараз надаємо цю ділянку у власність ОСББ, це серйозно утруднить реалізацію задуму щодо розширення мосту», - наголосив він і попросив не підтримувати проєкт рішення зараз, а повернутися до перегляду питання тоді, коли розроблять документацію щодо розширення шляхопроводу.
Директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами погодився, що це – слушне зауваження. Обранці громади проєкт рішення не підтримали.
Головне фото - ілюстративне
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