У Луцьку продадуть приміщення книгарні «Освіта»
Сьогодні, 13:41
У Луцьку пустять з молотка приміщення, де раніше розташовувалась книгарня «Освіта».
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше лучани неодноразово створювали петиції з проханням зберегти книгарню «Освіта». З відповідним проханням зверталися й працівники трудового колективу, письменники, активісти.
У грудні минулого року в облраді підготувати звернення до Луцької міської ради щодо розгляду можливості передачі комунального підприємства «Освіта» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у спільну власність територіальної громади міста Луцька.
Тоді директорка комунального підприємства «Освіта» Оксана Грінченко розповіла депутатам, що останні два роки книгарня є збитковою, хоча до цього працювала досить успішно.
Нині ж нежитлове приміщення, загальною площею 174,4 «квадрати» на проспекті Волі, 8 включили до приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов.
Відділу управління майном міської комунальної власності доручили провести оцінку об’єкта відповідно до чинного законодавства, забезпечити роботу аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та опублікувати інформаційне повідомлення про продаж об’єкта на електронному аукціоні.
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Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше лучани неодноразово створювали петиції з проханням зберегти книгарню «Освіта». З відповідним проханням зверталися й працівники трудового колективу, письменники, активісти.
У грудні минулого року в облраді підготувати звернення до Луцької міської ради щодо розгляду можливості передачі комунального підприємства «Освіта» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у спільну власність територіальної громади міста Луцька.
Тоді директорка комунального підприємства «Освіта» Оксана Грінченко розповіла депутатам, що останні два роки книгарня є збитковою, хоча до цього працювала досить успішно.
Нині ж нежитлове приміщення, загальною площею 174,4 «квадрати» на проспекті Волі, 8 включили до приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов.
Відділу управління майном міської комунальної власності доручили провести оцінку об’єкта відповідно до чинного законодавства, забезпечити роботу аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та опублікувати інформаційне повідомлення про продаж об’єкта на електронному аукціоні.
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