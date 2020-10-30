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У місті на Волині чоловік серед ночі взявся власними силами «латати» ями на дорозі. ВІДЕО

У місті на Волині чоловік серед ночі взявся власними силами «латати» ями на дорозі. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському чоловік цеглою, дошками та сміттям узявся облаштовувати дорогу в центрі міста.

Про це повідомили на сторінці комунального підприємтсва "Полігон" у фейсбуці.

Інформують, що відеокамери, встановлені в центральній частині міста, зафіксували невідомого, який о третій годині ночі взявся власними силами засипати усяким непотребом вибоїни на вулиці Данила Галицького, а саме на пішохідному переході біля автостанції.

Як повідомив директор КП «Полігон» Володимир Собіпан, комунальники під час ранкового прибирання вулиць помітили цей «капітальний ремонт» проїжджої частини, зроблений силами невідомого мешканця міста і засипали вибоїни різаним асфальтом.

Директор КП «Полігон» повідомив, що наразі не встановили особу чоловіка, але відомо, що до підприємства він немає жодного стосунку.

Відео - за посиланням.

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Теги: Володимир-Волинський, ями, дорога
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