Військовому з Волині подарували трикімнатну квартиру. ВІДЕО





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Сертифікат та ключі від довгоочікуваного житла майстру-сержанту Сергію Леухіну вручив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.



Омріяний подарунок прикордонник отримав за ініціативи президента України Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя Незалежності України, як учасник АТО/ООС.



Сергій присвятив військовій справі майже 24 роки. Прикордонник виконував обов'язки в різних підрозділах на східних рубежах нашої держави. У 2014 році, з початку збройної агресії Росії на Донбасі, він був у складі мобільної прикордонної застави «Амвросіївка» Донецького прикордонного загону. Згодом Сергій відправився для проходження служби на Волинь. Вже з Луцького прикордонного загону у 2016 році знову потрапив в зону АТО/ООС, де впродовж року виконував завдання із забезпечення територіальної цілісності та недоторканості нашої країни.



На цей час Сергій Леухін є військовослужбовцем відділу «Самари» Волинського загону та несе службу на українсько-білоруській ділянці кордону. Разом із дружиною виховують двох доньок і зовсім скоро будуть допомагати старшій у вихованні онучки. Уже кілька років Сергій з родиною перебуває у черзі на отримання житла, як учасник АТО. Крім того, сім'я Леухіних вважається внутрішньо переміщеною.



І от цьогоріч прикордоннику пощастило за Програмою забезпечення житлом учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей отримати омріяне помешкання.



«Мене переповнюють емоції. Я дуже радий такому подарунку. Ми з сім'єю довго перебували у черзі на отримання житла і дуже сподівалися, що його все ж таки отримаємо. За кілька днів до вручення сертифікату мені зателефонували й сказали, що для мене буде придбана квартира. І ось я власник 3-кімнатної квартири в смт Ратне», - поділився враженнями прикордонник Сергій Леухін.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовець Волинського прикордонного загону став власником нової трикімнатної квартири.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України Сертифікат та ключі від довгоочікуваного житла майстру-сержантувручив голова Волинської облдержадміністраціїОмріяний подарунок прикордонник отримав за ініціативи президента Україниз нагоди 30-річчя Незалежності України, як учасник АТО/ООС.Сергій присвятив військовій справі майже 24 роки. Прикордонник виконував обов'язки в різних підрозділах на східних рубежах нашої держави. У 2014 році, з початку збройної агресії Росії на Донбасі, він був у складі мобільної прикордонної застави «Амвросіївка» Донецького прикордонного загону. Згодом Сергій відправився для проходження служби на Волинь. Вже з Луцького прикордонного загону у 2016 році знову потрапив в зону АТО/ООС, де впродовж року виконував завдання із забезпечення територіальної цілісності та недоторканості нашої країни.На цей час Сергій Леухін є військовослужбовцем відділу «Самари» Волинського загону та несе службу на українсько-білоруській ділянці кордону. Разом із дружиною виховують двох доньок і зовсім скоро будуть допомагати старшій у вихованні онучки. Уже кілька років Сергій з родиною перебуває у черзі на отримання житла, як учасник АТО. Крім того, сім'я Леухіних вважається внутрішньо переміщеною.І от цьогоріч прикордоннику пощастило за Програмою забезпечення житлом учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей отримати омріяне помешкання.«Мене переповнюють емоції. Я дуже радий такому подарунку. Ми з сім'єю довго перебували у черзі на отримання житла і дуже сподівалися, що його все ж таки отримаємо. За кілька днів до вручення сертифікату мені зателефонували й сказали, що для мене буде придбана квартира. І ось я власник 3-кімнатної квартири в смт Ратне», - поділився враженнями прикордонник Сергій Леухін.

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