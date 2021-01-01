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Військовому з Волині подарували трикімнатну квартиру. ВІДЕО

Військовому з Волині подарували трикімнатну квартиру. ВІДЕО
Військовослужбовець Волинського прикордонного загону став власником нової трикімнатної квартири.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сертифікат та ключі від довгоочікуваного житла майстру-сержанту Сергію Леухіну вручив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Омріяний подарунок прикордонник отримав за ініціативи президента України Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя Незалежності України, як учасник АТО/ООС.

Сергій присвятив військовій справі майже 24 роки. Прикордонник виконував обов'язки в різних підрозділах на східних рубежах нашої держави. У 2014 році, з початку збройної агресії Росії на Донбасі, він був у складі мобільної прикордонної застави «Амвросіївка» Донецького прикордонного загону. Згодом Сергій відправився для проходження служби на Волинь. Вже з Луцького прикордонного загону у 2016 році знову потрапив в зону АТО/ООС, де впродовж року виконував завдання із забезпечення територіальної цілісності та недоторканості нашої країни.

На цей час Сергій Леухін є військовослужбовцем відділу «Самари» Волинського загону та несе службу на українсько-білоруській ділянці кордону. Разом із дружиною виховують двох доньок і зовсім скоро будуть допомагати старшій у вихованні онучки. Уже кілька років Сергій з родиною перебуває у черзі на отримання житла, як учасник АТО. Крім того, сім'я Леухіних вважається внутрішньо переміщеною.

І от цьогоріч прикордоннику пощастило за Програмою забезпечення житлом учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей отримати омріяне помешкання.

«Мене переповнюють емоції. Я дуже радий такому подарунку. Ми з сім'єю довго перебували у черзі на отримання житла і дуже сподівалися, що його все ж таки отримаємо. За кілька днів до вручення сертифікату мені зателефонували й сказали, що для мене буде придбана квартира. І ось я власник 3-кімнатної квартири в смт Ратне», - поділився враженнями прикордонник Сергій Леухін.



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Теги: Сергій Леухін, прикордонник, квартира
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