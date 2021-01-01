Помер першобудівник волинського міста

Василь Матвійович Бусловський з Нововолинська.



Сумну новину Борис Карпус.



Цьогоріч Василю Бусловському виповнилося 95 років.



"Він не пропускав подій і заходів, любив гуляти вулицями міста, яке він збудував. Через хворобу Василь Матвійович не зміг взяти участь у святкування Дня Незалежності України, де його мали нагородити Ювілейним орденом. На щастя, встиг відвідати Василя Матвійовича вдома і вручити відзнаку.



Під час нашої останньої розмови домовилися пройтися берегом оновленого міського озера. Василь Бусловський до останньої хвилини переймався Нововолинськом і його долею.



Наше місто втратило гідного громадянина. Вічна пам'ять і вічний спокій Василю Матвійовичу", - написав Борис Карпус.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого ветерана

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 серпня, помер першобудівник, ветеран, шахтар, активний громадський діячз Нововолинська.Сумну новину повідомив на своїй сторінці Нововолинський міський головаЦьогоріч Василю Бусловському"Він не пропускав подій і заходів, любив гуляти вулицями міста, яке він збудував. Через хворобу Василь Матвійович не зміг взяти участь у святкування Дня Незалежності України, де його мали нагородити Ювілейним орденом. На щастя, встиг відвідати Василя Матвійовича вдома і вручити відзнаку.Під час нашої останньої розмови домовилися пройтися берегом оновленого міського озера. Василь Бусловський до останньої хвилини переймався Нововолинськом і його долею.Наше місто втратило гідного громадянина. Вічна пам'ять і вічний спокій Василю Матвійовичу", - написав Борис Карпус.

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