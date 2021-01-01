вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер першобудівник волинського міста

Помер першобудівник волинського міста
Сьогодні, 31 серпня, помер першобудівник, ветеран, шахтар, активний громадський діяч Василь Матвійович Бусловський з Нововолинська.

Сумну новину повідомив на своїй сторінці Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Цьогоріч Василю Бусловському виповнилося 95 років.

"Він не пропускав подій і заходів, любив гуляти вулицями міста, яке він збудував. Через хворобу Василь Матвійович не зміг взяти участь у святкування Дня Незалежності України, де його мали нагородити Ювілейним орденом. На щастя, встиг відвідати Василя Матвійовича вдома і вручити відзнаку.

Під час нашої останньої розмови домовилися пройтися берегом оновленого міського озера. Василь Бусловський до останньої хвилини переймався Нововолинськом і його долею.

Наше місто втратило гідного громадянина. Вічна пам'ять і вічний спокій Василю Матвійовичу", - написав Борис Карпус.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого ветерана

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, смерть, ветеран
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
Сьогодні, 16:36
Як українцям отримати пенсію померлого родича
Сьогодні, 16:32
Помер першобудівник волинського міста
Сьогодні, 16:15
У Луцьку Touareg зніс дерево: за кермом був заступник начальника судової охорони
Сьогодні, 15:57
Контрабанди на 10 мільйонів, а штрафу – 85 тисяч: волинянина судили за незаконний вантаж
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища На Волині помер ексдиректор професійно-технічного училища
25 травень, 09:46
На Волині помер 95-річний фронтовик На Волині помер 95-річний фронтовик
06 травень, 11:52
У Бельгії помер далекобійник з Волині У Бельгії помер далекобійник з Волині
05 травень, 10:55
На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар На Волині від ускладнень Covid-19 помер лікар
27 квітень, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виготовляли фальшиві COVID-сертифікати. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Втретє за рік: у луцькому дитсадку ліквідували осині гнізда
Сьогодні, 17:10
 0
Ремонт дороги на проспекті Волі у Луцьку: коли планують повністю відновити рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
В ДТП в Австрії загинув 6-річний хлопчик з України
Сьогодні, 16:36
 0
Як українцям отримати пенсію померлого родича
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8