У Києві зник хлопець, що вчиться в Луцьку: рідні просять допомогти в пошуках
Сьогодні, 12:45
У Києві зник 20-річний Василь Лабаніч, що навчається на четвертому курсі у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Сім'я мешкає у Здолбунові. Василь - найстарший серед 5 дітей. Має зріст 175 сантиметрів, середню тілобудову. Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost мама зниклого Олена Лабаніч, безпосередньо бачила сина у суботу, 28 серпня. Потім він поїхав у столицю і написав їй. Василь працює у логістичні компанії, має нічні зміни.
29 серпня зранку молодика бачив сусід, із яким той мешкає в одній квартирі.
"Сестра чоловіка сказала, що й у понеділок о 12:00 вони переписувалися. Син казав їй, що знаходиться у кафе неподалік від роботи", - зауважує Олена Лабаніч, проте відтоді хлопець не давав про себе знати. На роботі ж, за словами жінки, він відпросився, мовляв, захворів. Про факт зникнення повідомили у поліцію.
Усім, кому відома будь-яка інформація стосовно перебування Василя Лабаніча, просять повідомити за телефоном 067 436 06 55 (мама хлопця) чи 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сім'я мешкає у Здолбунові. Василь - найстарший серед 5 дітей. Має зріст 175 сантиметрів, середню тілобудову. Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost мама зниклого Олена Лабаніч, безпосередньо бачила сина у суботу, 28 серпня. Потім він поїхав у столицю і написав їй. Василь працює у логістичні компанії, має нічні зміни.
29 серпня зранку молодика бачив сусід, із яким той мешкає в одній квартирі.
"Сестра чоловіка сказала, що й у понеділок о 12:00 вони переписувалися. Син казав їй, що знаходиться у кафе неподалік від роботи", - зауважує Олена Лабаніч, проте відтоді хлопець не давав про себе знати. На роботі ж, за словами жінки, він відпросився, мовляв, захворів. Про факт зникнення повідомили у поліцію.
Усім, кому відома будь-яка інформація стосовно перебування Василя Лабаніча, просять повідомити за телефоном 067 436 06 55 (мама хлопця) чи 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Києві зник хлопець, що вчиться в Луцьку: рідні просять допомогти в пошуках
Сьогодні, 12:45
Повідомили, коли в Україну повернеться тепло до +25°
Сьогодні, 12:36
У центрі Луцька буде ще одна платна парковка
Сьогодні, 12:03
Медіа