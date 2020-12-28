У Києві зник хлопець, що вчиться в Луцьку: рідні просять допомогти в пошуках

У Києві зник 20-річний, що навчається на четвертому курсі у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Сім'я мешкає у Здолбунові. Василь - найстарший серед 5 дітей. Має зріст 175 сантиметрів, середню тілобудову. Як розповіламама зниклого, безпосередньо бачила сина у суботу, 28 серпня. Потім він поїхав у столицю і написав їй. Василь працює у логістичні компанії, має нічні зміни.29 серпня зранку молодика бачив сусід, із яким той мешкає в одній квартирі."Сестра чоловіка сказала, що й у понеділок о 12:00 вони переписувалися. Син казав їй, що знаходиться у кафе неподалік від роботи", - зауважує Олена Лабаніч, проте відтоді хлопець не давав про себе знати. На роботі ж, за словами жінки, він відпросився, мовляв, захворів. Про факт зникнення повідомили у поліцію.Усім, кому відома будь-яка інформація стосовно перебування Василя Лабаніча, просять повідомити за телефоном(мама хлопця) чи