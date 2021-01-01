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Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію

Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію
Допомоги потребує зовсім юна дівчинка з Луцька Марія Циганова. Сьогодні, 4 вересня, виповнилося 13 років і на долю якої випало нелегке випробовування.

У дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром. Маші потрібна трансплантація кісткового мозку. Пост про допомогу дівчинці розмістила на своїй сторінці Oksana Vyshnytska.

Турецька клініка погодилась провести лікування загальна сума якого 105-110 тисяч $. Така сума є непідйомна для батьків.

"Прошу допомоги від свого імені, від імені батьків та знайомих Маші", - пише пані Оксана.

Реквізити.
5168 7451 0866 1387
Отримувач:
Циганова Світлана Борисівна (мама)

Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію
Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію

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Теги: Марія, Циганова, допомога
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