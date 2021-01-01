Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію
Сьогодні, 22:09
Допомоги потребує зовсім юна дівчинка з Луцька Марія Циганова. Сьогодні, 4 вересня, виповнилося 13 років і на долю якої випало нелегке випробовування.
У дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром. Маші потрібна трансплантація кісткового мозку. Пост про допомогу дівчинці розмістила на своїй сторінці Oksana Vyshnytska.
Турецька клініка погодилась провести лікування загальна сума якого 105-110 тисяч $. Така сума є непідйомна для батьків.
"Прошу допомоги від свого імені, від імені батьків та знайомих Маші", - пише пані Оксана.
Реквізити.
5168 7451 0866 1387
Отримувач:
Циганова Світлана Борисівна (мама)
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У дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром. Маші потрібна трансплантація кісткового мозку. Пост про допомогу дівчинці розмістила на своїй сторінці Oksana Vyshnytska.
Турецька клініка погодилась провести лікування загальна сума якого 105-110 тисяч $. Така сума є непідйомна для батьків.
"Прошу допомоги від свого імені, від імені батьків та знайомих Маші", - пише пані Оксана.
Реквізити.
5168 7451 0866 1387
Отримувач:
Циганова Світлана Борисівна (мама)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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