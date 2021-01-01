Юній лучанці терміново збирають кошти на складну операцію

Марія Циганова. Сьогодні, 4 вересня, виповнилося 13 років і на долю якої випало нелегке випробовування.



У дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром. Маші потрібна трансплантація кісткового мозку. Пост про допомогу дівчинці



Турецька клініка погодилась провести лікування загальна сума якого 105-110 тисяч $. Така сума є непідйомна для батьків.



"Прошу допомоги від свого імені, від імені батьків та знайомих Маші", - пише пані Оксана.



Реквізити.

5168 7451 0866 1387

Отримувач:

Циганова Світлана Борисівна (мама)





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