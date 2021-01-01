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23-річному випускнику Лесиного вишу Володимиру Кушнаренку терміново потрібні донори крові

23-річному випускнику Лесиного вишу Володимиру Кушнаренку терміново потрібні донори крові
Небайдужих просять допомогти 23-річному Володимирові Кушнаренку, який з гострим панкреатитом бореться за життя у Луцькій міській клінічній лікарні. Зараз йому необхідне переливання крові.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили близькі юнака.

Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.

Його здоров'я після онкології значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі і вже кілька тижнів він перебуває під наглядом лікарів. Сьогодні, 7 вересня, у Луцькій міській клінічній лікарні йому зробили операцію на підшлунковій залозі і зараз він перебуває в реанімації.

Тепер йому терміново необхідні донори крові будь-якої групи. 10 небайдужих осіб просять завтра, 8 вересня, з 8:30 до 13:00 у Волинському обласному центрі служби крові (проспект Волі, 47) долучитися до здачі крові.
23-річному випускнику Лесиного вишу Володимиру Кушнаренку терміново потрібні донори крові

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Теги: допомога, Володимир Кушнаренко
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