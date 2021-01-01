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Збирають кошти на лікування лучанина, у якого діагностували важку хворобу

Чоловіку відомої на Волині волонтерки Наталії Мельничук терміново потрібна допопога. У Андрія Мельничука діагностували гліому головного мозку.

Тепер потрібно якнайшвидше розпочати лікування- операція в інституті Нейрохірургії м.Києв.
Про це Наталія розповідла на своїй сторінці у Фейсбук з проханням допомогти матеріально.

"Ніколи не думала, що змушена буду звернутись з проханням про матеріальну допомогу, - пише пані Наталія. - Але вірю, що моя сила та жага до життя мого люблячого чоловіка та ваша підтримка зроблять чудеса! Нашим дітям потрібний здоровий тато, а мені сильне чоловіче плече! Тому слізно благаю про допомогу та щиро дякую усім рідним, друзям, колегам за підтримку".

Реквізити 4731 2196 1924 7376 Наталія Мельничук.

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